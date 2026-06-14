El CODEMA celebra 75 años de baloncesto con una gran fiesta intergeneracional en el Gijón Arena

El CODEMA celebró ayer en el Gijón Arena mucho más que el 75.º aniversario del equipo de baloncesto del colegio. Celebró una historia compartida: familia, tradición y unos lazos que, para muchos, nunca se han roto. La tarde estaba pensada para mirar atrás, recordar viejos tiempos y celebrar todo lo que el baloncesto ha significado para varias generaciones.

David Boto, coordinador del equipo de baloncesto, lleva prácticamente toda la vida vinculado al colegio. “Empecé a jugar en el 92”, recuerda. Ahora es su hija, Abril Boto, quien viste la camiseta del CODEMA. “Las cosas han cambiado mucho. Ahora hay más chicas; ha dado todo la vuelta”, explica.

75 años de historia y sentimiento compartido

La celebración buscaba precisamente salir de lo habitual. “Queríamos hacer la fiesta en un espacio diferente al colegio, que no fuera un acto institucional”, cuenta Boto. La intención era reunir a toda la gente vinculada al baloncesto del CODEMA y ofrecerles algo especial: una pista de baloncesto, música en directo y una sesión de DJ. También hubo espacio para el agradecimiento a su principal patrocinador, EPM Astur.

El relevo generacional mantiene vivo el espíritu del CODEMA

De vínculos saben mucho Pedro Rivero y Diego Querol, que comenzaron a jugar en el colegio entre 1990 y 1996, cuando apenas tenían diez años. “Fuimos campeones de Gijón de aquella”, recuerdan. Tras aquella etapa dejaron el baloncesto, pero el CODEMA volvió a aparecer en sus vidas: ahora sus hijas, Candela y Cova, juegan en el equipo, y ellos han formado un conjunto sénior.

Pedro Rivero y Diego Querol / Ángel González / LNE

Entrenan una vez por semana, “los martes, y luego vamos al Mike’s”, bromean. Este es su segundo año y, en ambas temporadas, han llegado a la Final Four. De una manera u otra, el CODEMA nunca se fue.

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También lo tienen claro las nuevas generaciones. Abril Boto, Marta Devesa y Lola Suárez, junto a sus compañeras, aseguran que “nunca cambiaremos el baloncesto por otro deporte”. Las tres llevan en el equipo desde 1.º, 2.º y 3.º de Primaria, y saben que lo suyo con el CODEMA “será para siempre”.