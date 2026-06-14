Condal, Astur y Andés ascienden al grupo asturiano de Tercera Federación en la última jornada de Primera Asturfútbol

La última jornada de Primera Asturfútbol dejó los ascensos del Condal de Noreña, del ovetense Astur y del Andés, equipo de Navia. Los tres regresan al grupo asturiano de Tercera Federación tras cumplir en la última jornada y ganar sus respectivos partidos: el Condal en el campo del Unión Comercial (0-5), el Astur en su campo al Puerto de Vega (3-0) y el Andés también en casa ante el Vallobín (2-0). El Ribadesella, por su parte, que comenzaba la jornada en puestos de ascenso, cayó en el campo del Universidad por 3-1 y se queda sin ascenso. Tampoco el Hispano, que llegaba con algunas opciones de subir, pudo ganar su partido ante La Fresneda (0-1).

El Andés celebra su ascenso a Tercera Federación / ANDÉS CF

Condal, Astur y Andés celebran el ascenso

El campeón de Primera Asturfútbol, el Sporting C, ganó su partido por 2-0 al Muros Balompié, otro de los perjudicados de la jornada, puesto que acaba cuarto por la cola y en el caso de que el Caudal de Mieres no logre el ascenso en su eliminatoria ante el sevillano Atlético Central, acompañará a Luarca, Unión Comercial y Barcia a Segunda Asturfútbol. El Sporting C no puede traducir ese primer puesto en el ascenso, debido a que en Tercera Federación está el Sporting Atlético.

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El regreso a categoría nacional

El segundo puesto y, por lo tanto, el primero de ascenso es para el Condal, que ha logrado el ascenso por la vía rápida. Los de Noreña bajaron la pasada temporada y culminaron una campaña muy seria para volver a categoría nacional. El Astur, por su parte, fue tercero de la clasificación y pone fin a diez temporadas sin jugar en Tercera, siempre rozando un ascenso que se les resistía. El Andés, por su parte, jugó por última vez en Tercera en la temporada 2014-15. Un clásico del fútbol del Occidente que vuelve a estar entre los mejores de Asturias.