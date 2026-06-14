El fútbol asturiano, pendiente de la última jornada de la Primera Asturfútbol: cinco equipos para tres plazas de acenso a Tercera Federación

La Primera Asturfútbol acaba hoy con ocho partidos a las 17:00 horas en los que se juegan, sobre todo, las tres plazas de ascenso. El campeón, el Sporting C, no puede ascender porque el Sporting Atlético jugará la próxima temporada de nuevo en Tercera Federación.

Cinco equipos para tres plazas de ascenso

En estos momentos, son el Condal, el Ribadesella y el Astur los que ocupan las tres plazas del segundo al cuarto puesto que otorgan ese ascenso. El Condal y el Ribadesella tienen 66 puntos, uno más que el Astur, que está empatado con el Andés a 65 puntos, pero que le supera por el goal-average particular. El que lo tiene peor es el Hispano, que es sexto con 63 puntos y necesita que sean al menos dos los equipos que fallen y tener con ellos el goal-average ganado.

Condal, Ribadesella y Astur dependen de sí mismos

El Condal tiene la opción de lograr el ascenso si gana en el campo del Unión Comercial, equipo ya descendido; el Ribadesella necesita también para asegurarse el ascenso una victoria en el campo del Universidad de Oviedo, equipo que sí se está jugando algo, puesto que ya no puede caer a puestos de descenso directo, pero sí puede ser cuarto por la cola. Esa plaza, en el caso de que no suba el Caudal, arrastraría el descenso del Lenense y sería también de descenso a Segunda Asturfútbol.

El Astur, por su parte, juega en casa ante un Puerto de Vega que no se juega nada. El Andés, que necesita que alguno de los tres anteriores no gane, recibe al Vallobín. Por último, el Hispano tiene que ganar en casa a La Fresneda, otro de los equipos que se está jugando evitar ese cuarto puesto por la cola, y que fallen al menos dos de los equipos que están por encima y que la combinación les beneficie. En su caso, si ganan y fallan varios equipos, puede haber muchas combinaciones de empate a 66 puntos y en unas salir beneficiado y en otras perjudicado. Tampoco va a estar mal la pelea mencionada por evitar el último puesto que puede conducir al descenso.

El posible arrastre del Lenense condiciona la zona baja

Luarca, Unión Comercial y Barcia están descendidos y, junto al Urraca, que no salió a competir, completan las cuatro plazas que bajan de Primera a Segunda Asturfútbol. Sin embargo, al haber descendido de Segunda a Tercera Federación dos equipos asturianos, Lealtad y Langreo, puede haber un cuarto descenso de Tercera, el del Lenense. De ello depende que el Caudal logre el ascenso o no lo haga en la eliminatoria que comienza hoy a disputar en el campo del Atlético Central.

Tineo, Universidad, La Fresneda, Europa de Nava y Muros, pendientes

El Tineo, con 36 puntos, es el equipo que ahora ocupa esa plaza, pero con 37 puntos están Universidad de Oviedo, La Fresneda, Europa de Nava y Muros. Si el Tineo gana al descendido Luarca, cualquiera de los otros que falle puede acabar descendiendo.

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