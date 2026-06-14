El Gaitero Rodiles roza la gloria del ascenso: golea por 4-0 al Almagro en el partido de ida para subir a Primera femenina de fútbol sala
El polideportivo Manuel Busto de Villaviciosa se llenó para empujar a su equipo a la máxima categoría
El Gaitero Rodiles está a un paso del ascenso a la Primera División femenina del fútbol sala español tras golear al Almagro en el partido de ida de la eliminatoria definitiva. En un ambiente de excepción, con la grada del polideportivo Manuel Busto de Villaviciosa a rebosar, el equipo asturiano fue muy superior al conjunto de la provincia de Ciudad Real.
Un paso decisivo hacia la élite
El conjunto de Villaviciosa lleva varias temporadas peleando por el ascenso y ya la pasada campaña se quedó muy cerca de conseguirlo. En la actual está a solo un partido de lograrlo: será el próximo sábado, a las 19:30 horas, en el duelo de vuelta ante el Almagro. Allí tendrá que defender los cuatro goles de renta que acumuló en el partido disputado esta mañana en Villaviciosa.
Nicole Simonetti lidera la goleada
El Gaitero Rodiles fraguó su victoria en una gran primera parte, en la que logró los cuatro goles, con una gran protagonista, la argentina Nicole Simonetti, que hizo tres de los cuatro tantos. Fue Clara Rodríguez, a los cinco minutos de juego, la que abrió el marcador. Simonetti completó la goleada, con goles en los minutos 9, 18 y 20. A partir de ahí, el Rodiles supo mantener su renta ante el conjunto de Almagro, que acusó el golpe.
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