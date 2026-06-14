Gijón cierra el XXVII Torneo Rufino Ballesteros con victoria portuguesa y catalana
Cerca de 200 deportistas participaron en una edición marcada por la convivencia, el ambiente deportivo y la emoción
El XXVII Torneo Rufino Ballesteros bajó este domingo el telón tras un intenso fin de semana de hockey sobre patines en las pistas de La Algodonera y Mata Jove, donde se dieron cita 16 equipos de categoría alevín masculina y femenina.
La competición reunió a cerca de 200 deportistas y contó con la disputa de 40 partidos a lo largo de tres jornadas. Los equipos participantes procedían de Portugal, Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Asturias.
En la categoría masculina, el triunfo fue para el Parede F.C. portugués, que se impuso en la final al Santutxu H.C. de Bilbao por 2-1. En el cuadro femenino, el H.C. Palau conquistó el título tras vencer al C.P. Mieres por 3-1.
El torneo estuvo marcado por el buen ambiente, la deportividad y la convivencia entre jugadores, cuerpos técnicos y aficiones. Durante la entrega de trofeos se recordó la figura de Rufino Ballesteros, impulsor del hockey sobre patines en Gijón.
Cierre de temporada para el Telecable H.C.
La jornada concluyó con una comida conjunta de los equipos en el KFC de La Calzada. Con esta cita, el Telecable H.C. pone fin a la temporada deportiva, aunque el cierre oficial tendrá lugar el próximo sábado con la tradicional espicha.
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