Gijón cierra el XXVII Torneo Rufino Ballesteros con victoria portuguesa y catalana

El XXVII Torneo Rufino Ballesteros bajó este domingo el telón tras un intenso fin de semana de hockey sobre patines en las pistas de La Algodonera y Mata Jove, donde se dieron cita 16 equipos de categoría alevín masculina y femenina.

La competición reunió a cerca de 200 deportistas y contó con la disputa de 40 partidos a lo largo de tres jornadas. Los equipos participantes procedían de Portugal, Galicia, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Asturias.

En la categoría masculina, el triunfo fue para el Parede F.C. portugués, que se impuso en la final al Santutxu H.C. de Bilbao por 2-1. En el cuadro femenino, el H.C. Palau conquistó el título tras vencer al C.P. Mieres por 3-1.

El torneo estuvo marcado por el buen ambiente, la deportividad y la convivencia entre jugadores, cuerpos técnicos y aficiones. Durante la entrega de trofeos se recordó la figura de Rufino Ballesteros, impulsor del hockey sobre patines en Gijón.

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