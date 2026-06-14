Gonzalo Vega gana la segunda etapa de la Challenge Comarcas Mineras cadete de ciclismo
José Manuel Perales se mantiene al frente de la clasificación general
El ciclista madrileño Gonzalo Vega Fraile, del equipo Entrenamiento Ciclismo, fue el vencedor de la segunda etapa de la I Challenge Comarcas Mineras de categoría cadete que se disputó en la tarde de ayer. El valenciano José Manuel Perales continúa líder.
Una etapa de 60 kilómetros con salida en Mieres
Un total de 121 corredores tomaron la salida en Mieres para rodar 60 kilómetros por un recorrido que incluía varios pasos por Moreda y Cabañaquinta, lugar donde estaban situadas las metas volantes del día. Tras el último paso por la capital allerana, la caravana tomó rumbo hacia Nembra para pasar por el premio de la montaña, donde puntuó Gonzalo Vega, que pasó en cabeza de un grupo de escapados.
Gonzalo Vega impone su velocidad en el sprint
Los fugados habían llegado a tener más de un minuto de ventaja, pero camino de la línea de meta las diferencias iban bajando considerablemente. En el sprint, Gonzalo Vega fue el más rápido y batió a sus compañeros de fuga. En segunda posición entró Héctor Rodríguez, del equipo Cambre, y tercero fue Xian Acuña, del Pindal-B Travel.
Perales conserva el liderato
A siete segundos llegó un grupo de corredores en el que viajaba el líder, José Manuel Perales, que se mantiene al frente de la general gracias a la renta obtenida en la cronoescalada de la primera etapa. El primer asturiano fue Lucas Antuña, del Quesos La Peral, y en la general, Manuel García, del equipo Sidra Menéndez-Las Mestas, sigue al frente de los locales. Hoy se disputa la jornada definitiva con salida y meta en Ribera de Arriba.
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