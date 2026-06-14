Los pilotos de rally asturianos dominan en Orense
Cohete termina segundo y Ruiola, cuarto nHugo Rodríguez finaliza segundo en la Copa Dacia
Los asturianos tuvieron protagonismo en el Rally de Ourense, cuarta cita del Supercampeonato de España, que se adjudicó el coruñés Álvaro Muñiz Mora al volante de un Skoda Fabia RS Rally2. José Antonio Suárez "Cohete" terminó segundo en la general, resultado que además dio a Skoda unos valiosos puntos para el campeonato de marcas.
Cohete refuerza su liderato
El praviano, actual supercampeón de España de rallies, completó una remontada en la jornada de ayer y consolidó su liderato en el certamen. Peor suerte tuvo Diego Ruiloba, que no pudo pasar de la cuarta posición. Tras el toque sufrido el viernes, el joven piloto asturiano llegó a marcar un scratch, pero un pinchazo posterior le hizo perder más de medio minuto y le apartó de la lucha por la victoria con su Lancia Ypsilon.
Ruiloba se queda fuera del podio
Ruiloba finalizó cuarto, por detrás de Pepe López, que mantuvo su Hyundai i20 N en la segunda plaza hasta los compases finales. También brillaron otros representantes asturianos: Hugo Rodríguez, piloto ovetense de Dacia, acabó segundo en la Copa Dacia, mientras que el praviano Adrián Blanco concluyó tercero en la Copa Hyundai. La prueba estuvo marcada por el calor, que castigó con dureza tanto a los neumáticos como a las mecánicas. En el reparto de mejores tiempos por tramo, Muñiz fue el más destacado con seis scratchs, seguido de Suárez, con tres, y de Ruiloba y Cagiao, con dos cada uno.
La clasificación del Supercampeonato
Tras la cita gallega, Cohete afianza su liderato en el Supercampeonato con 142 puntos, por delante de Iván Ares, que suma 108, y de Álvaro Muñiz, tercero con 103. Diego Ruiloba ocupa la cuarta plaza con 86 puntos.
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