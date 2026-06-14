La trofeo Novares Ciudad de Oviedo de patinaje de velocidad congrega a más de 160 patinadores
La Pixarra vivió ayer una auténtica fiesta del patinaje de velocidad con la celebración del II Trofeo Novares Ciudad de Oviedo, organizado por el club ovetense. Más de 160 patinadores procedentes de distintos puntos de España participaron en una cita que reunió a cerca de 25 clubes.
Alta participación en La Pixarra
Las pruebas contaron con representación desde la categoría mini hasta sénior y se dividieron entre las competiciones federadas y las escolares. La presencia asturiana fue especialmente destacada, con alrededor de 60 deportistas en liza, sobresaliendo la participación de los integrantes del club organizador, el Novares, y del Club Nuevo Oviedo.
El Club Nuevo Oviedo toma el relevo en julio
Precisamente, el Club Nuevo Oviedo será el encargado de organizar su propio torneo el primer fin de semana de julio, también en las instalaciones de La Pixarra. La competición concluirá hoy con la disputa de las dos últimas finales y la posterior entrega de premios.
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