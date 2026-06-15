Los cuatro asturianos en La Roja, que quiere bordar la segunda estrella: "Hay calidad, haremos algo grande"

Cuando Luis de la Fuente nombró a los 26 elegidos para disputar el Mundial no había ningún futbolista del Principado. Sin embargo, son varios los nombres asturianos que tratarán de ayudar a la selección española a bordar su segunda estrella en el pecho. El gijonés Juanjo González, segundo entrenador, pulirá cada detalle táctico al lado del seleccionador, mientras que el luarqués Oscar Celada, médico del combinado nacional desde 2008, cuidará al máximo la salud de todos los integrantes para que el rendimiento sea el más alto. Y en el departamento de comunicación también estarán Borja Medio y Álvaro García para representar a Asturias desde todos los ámbitos. "Llevamos una lista muy completa, de mucha calidad y talento, y eso, unido a nuestras ganas, nos permite ser muy optimistas con hacer algo grande", asegura a LA NUEVA ESPAÑA el técnico asistente.

Juanjo, en la pizarra

González llegó a la selección en la época de Luis Enrique, cuando realizaba las tareas de preparador de porteros y era tercer asistente. Ya con De la Fuente a los mandos vivió desde dentro el triunfo de la Eurocopa en 2024 y, desde hace un año, es el asistente del técnico riojano. "Ayudo al seleccionador a que tenga la mayor de las informaciones para tomar las decisiones posibles", explica. Su trabajo va desde recabar información, planificar partidos, realizar seguimiento a futbolistas y más labores.

Precisamente, sobre esto último, el gijonés asegura que "controlamos entre 60 y 70 partidos semanales entre todo el cuerpo técnico", aunque admite que no siempre ve los encuentros enteros. "Los vemos cortados a través de programas para ver sus minutos, acciones de juego… pero vemos todo lo posible dentro de los jugadores españoles de primer nivel", establece.

Todo con el fin de hacer la mejor lista posible, que en el caso español a veces puede ser complejo. "Costó lo habitual porque tenemos las ideas muy claras y partimos de una base que lo facilita todo", aunque entiende las quejas de algunos aficionados por la ausencia de ciertos futbolistas. "Por el país que somos y la liga que representamos, en todas las posiciones hay tantísimo nivel que tiene que haber debate y dudas", admite. La mayor dificultad a la que se tienen que enfrentar son a las bajas de última hora. "Cuando se acerca el campeonato hay que tener paciencia porque a veces se producen contratiempos, normalmente en forma de lesiones, y eso siempre te da un poco más de ansiedad", reconoce.

Celada cuida cada detalle

Dentro del staff de la selección también está el exfutbolista del Sporting Óscar Celada. Desde 2008, el luarqués actúa como uno de los médicos principales de la Roja y ha formado parte desde dentro de la etapa dorada del país. Ocho años después entró en la estructura del Atlético de Madrid y a día de hoy compagina ambos trabajos. Desde su departamento se encarga de la prevención y tratamiento de lesiones, participa en la dosificación de las cargas de los futbolistas y, además de la física, vigilan la salud mental de los jugadores. Se trata de un departamento multifactorial, en el que también se engloban otros profesionales como los nutricionistas o los fisioterapeutas. "No solo nos fijamos en que estén sanos, sino en que ofrezcan el máximo rendimiento", explica.

Celada y compañía tendrán mucho trabajo por delante. Futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams llegan tocados, una circunstancia que para los departamentos médicos "es habitual a estas alturas con temporadas tan cargadas". Pero Celada le resta importancia y tira de hemeroteca. "En el maravilloso Mundial de Sudáfrica llegaron lesionados Torres, Fábregas e Iniesta. Si haces memoria, son los últimos tres jugadores que tocaron el balón en el inolvidable gol de Iniesta, así de caprichoso es el fútbol", recuerda.

Con temporadas cada vez más exigentes, que incluso superan los 60 encuentros, la labor de los servicios médicos se intensifican llegados al mes de junio. "Hay menos tiempo de recuperación, lo normal es que lleguen muy justos, aunque la ilusión por estar en la selección les ayuda a recuperar", admite Celada, quien comenta que el mayor "quebradero de cabeza" son las lesiones musculares, que aumentan en el tramo final.

Tanto González como Celada son optimistas con lo que viene por delante. "Veo una selección candidata a ganar el Mundial, pero también hay otras favoritas como Francia, Portugal, Argentina…", dice el médico. Por su parte, el técnico entiende que "España tiene que estar entre los favoritos y que hay que asumirlo", pero también ve un grupo de países fuertes como los anteriormente mencionados y "otros que pueden dar la sorpresa". De todas formas, independientemente de lo que ocurra, ambos se quedan con lo importante. "Soy un auténtico privilegiado porque me dedico a lo que más me gusta y lo hago defendiendo a mi país, además con posibilidad de conseguir un gran logro", concluye.

García, capta lo que el ojo no ve

Ambos serán fundamentales para el buen rendimiento deportivo, pero para que todos los aficionados puedan seguir de cerca a los futbolistas también hay dos miembros de comunicación asturianos. El ovetense Álvaro García acompaña a la selección. "Hago la cámara inside, todo desde dentro del vestuario. Lo que hago es buscar historias con los jugadores: lo grabo y lo edito. Yo me lo guiso y me lo como", explica. García, que lleva en la RFEF desde 2018, explica la clave de su trabajo antes de su tercer Mundial. "Lo fundamental es pasar desapercibido lo máximo posible, que ellos no noten que estás", y se muestra muy orgulloso de todo lo que le está ocurriendo. "Es un privilegio poder estar en un Mundial, pero aparte poder vivirlo desde dentro con los jugadores es algo tremendo. Y recibir esa confianza de ellos que a la hora de trabajar resulta muy cómodo y sencillo", confiesa.

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Medio, la sombra de Louzán

Además del ovetense, también hay otro gijonés, Borja Medio, aunque sus labores son diferentes. El cámara es la sombra del presidente de la RFEF, Rafa Louzán. Tiene que acompañarle a todos sus eventos y cubrirlo audiovisualmente. "Nos encargamos de que la gente sepa y conozca lo que hace el presidente, que no solo va a ver un partido y tiene que representar a España en lo institucional", remarca. Medio, que ya estuvo anteriormente en Eurocopas, vivirá su primer Mundial. "Es una pasada, se ve desde otra forma". Todos juntos tratarán de conseguir la segunda estrella para un país que los llevará en volandas.