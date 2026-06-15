José Manuel Perales gana la Vuelta Ciclista a la Montaña Central cadete
Manuel García gana una tercera etapa que se suspendió antes del final por varias caídas
Roberto Menéndez
El valenciano José Manuel Perales, del equipo Infinobras-Grupo Sime, se impuso en la general de la I Challenge Comarcas Mineras para corredores cadetes organizada por el Club Ciclista Monte Llosorio tras una tercera etapa que no pudo concluir por varias caídas que precisaron que las ambulancias tuvieran que trasladar a corredores a centros sanitarios, obligando a finalizar la carrera antes de lo previsto.
Manuel García se llevó la etapa tras la suspensión de la prueba
Manuel García, del equipo Sidra Menéndez-Las Mestas, se proclamó vencedor ya que, en el momento de la suspensión, al paso por la que sería la línea de meta, iba en solitario con una ventaja de más de medio minuto.
José Manuel Perales conquista la general de la Challenge Comarcas Mineras
José Manuel Perales recibió el maillot amarillo de manos del alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández. Segundo fue el portugués José Gomes, del Landeiro, que también ganó la regularidad, y tercero Manuel García, quien además fue el primer asturiano y líder de los jóvenes. Las metas volantes fueron para Olai Rodríguez (Sidra Menéndez-Las Mestas), la montaña para el madrileño Gonzalo Vega Fraile (Entrenamiento Ciclismo) y la general por equipos para el Infinobras-Grupo Sime.
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