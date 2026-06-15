La jugadora de baloncesto asturiana Marta Suárez deja la WNBA y firma por tres temporadas con el Valencia Basket

La ovetense Marta Suárez jugará la próxima temporada en el Valencia Basket, actual campeón de Liga Femenina, con el que firma tres campañas. La canterana del OCB pone fin así a su largo periplo en EE UU, donde en abril fue seleccionada en el draft de la WNBA en el puesto 16 por las Seattle Storm, aunque sus derechos se traspasaron a las Golden State Valkyries, con las que rescindió y fue anunciada por los Phoenix Mercury. Disputó dos partidos en la WNBA.

Marta Suárez regresa a España tras su etapa en Estados Unidos

La española se une así para la próxima campaña a Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el club del Roig Arena. Marta Suárez inició su carrera deportiva en el Oviedo Baloncesto, después se incorporó a la cantera de Siglo XXI, donde llegó a competir en Liga Femenina 2 entre 2018 y 2020, debutando con solo 16 años y donde coincidió con Elena Buenavida y Helena Pueyo.

En su segunda temporada promedió 12,7 puntos, 5,6 rebotes, 1 robo y 10 de valoración de media en 20 partidos disputados. Finalizada esa campaña decidió poner rumbo a Estados Unidos, concretamente a la Universidad de Tennessee para comenzar con su vida universitaria. En su primera temporada disputó 22 partidos con 16 minutos de media jugados, aunque la segunda campaña, sin embargo, no la pudo completar a causa de una lesión en el pie y en 2023 realizó un pequeño parón para regresar a España por motivos personales.

Posteriormente regresó a EE. UU., esta vez en California con los Golden Bears, donde pasó dos temporadas y donde promedió en la última campaña 12,9 puntos, 7 rebotes y 2,4 asistencias por encuentro para poner fin a su etapa universitaria en Texas, en TCU Horned Frogs, donde destacó con 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias por partido en una media de 30 minutos en pista.

Del draft de la WNBA al Valencia Basket

El pasado mes de abril fue seleccionada en el draft de la WNBA en el puesto 16 por las Seattle Storm, aunque sus derechos se traspasaron a las Golden State Valkyries. Después de jugar un partido de pretemporada, la franquicia de San Francisco rescindió su contrato y días después Phoenix Mercury anunció su fichaje como jugadora de desarrollo y ha disputado dos partidos hasta la fecha.

Además, Marta ha formado parte de las categorías de formación de la selección española, destacando el bronce en el Europeo U16 de 2018 y la Copa del Mundo U19 de 2021.

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El pasado verano fue convocada entre las 14 jugadoras que formaron parte de la España B para trabajar con el objetivo de ayudar a que el salto entre las categorías de formación y la absoluta sea más natural, bajo las órdenes de Rubén Burgos.