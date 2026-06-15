María Echezarreta, portera del Sevilla, pone en marcha la cuarta edición de su campus de verano en Piedras Blancas

La portera del Sevilla FC, María Echezarreta, dará inicio la próxima semana a la cuarta edición de su campus de verano, una iniciativa que se celebrará del 29 de junio al 2 de julio en Piedras Blancas y que volverá a reunir a jóvenes deportistas llegados de distintos puntos de España.

El campus contará este año con la participación de 40 niños y niñas, acompañados por un equipo de entre 10 y 15 monitores especializados. Además, la organización ha confirmado que únicamente quedan dos plazas disponibles para completar el aforo previsto.

Formación deportiva y educación en valores

Más allá de la formación futbolística, el proyecto mantiene su apuesta por una educación integral del deportista. Durante cuatro jornadas, los participantes trabajarán aspectos técnicos y tácticos del fútbol, pero también recibirán formación en nutrición, hábitos saludables y valores vinculados al deporte.

Una de las novedades de esta edición, y que la jugadora considera que es "algo importante y muy básico", será la enseñanza del uso del transporte público. Busca fomentar la autonomía de los jóvenes a través de experiencias prácticas en su entorno cotidiano.

El surf volverá a tener un papel destacado dentro de la programación y, de hecho, las actividades relacionadas con esta disciplina se duplicarán respecto a años anteriores. Asimismo, los participantes disfrutarán de jornadas especiales como el Día del Arte.

Inclusión, convivencia y nuevas experiencias

El campus cuenta además con la colaboración del Hotel de Piedras, que servirá como comedor oficial durante toda la semana, facilitando la logística y la convivencia entre los asistentes.

Otro de los pilares del proyecto será el trabajo inclusivo. En esta edición participarán entidades como Rey Pelayo y Belenos, que introducirán actividades adaptadas y una actividad sorpresa con el objetivo de acercar a los niños y niñas a diferentes realidades y fomentar valores como la empatía y la integración.

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Con horarios que se extenderán hasta las 17:00 horas, el campus de María Echezarreta continúa consolidándose como una referencia en la formación deportiva estival, apostando por el desarrollo personal de los jóvenes más allá del terreno de juego. Las inscripciones podrán hacerse a través de su página web: https://mariaechezarreta.com/