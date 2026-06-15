Villa de Gijón y Dummys se coronan campeones del XI Torneo Villa de Llanes
El Villa de Gijón, en categoría masculina, y el Dummys, en categoría femenina, se proclamaron campeones del XI Torneo Villa de Llanes Omoda Jaeco de balonmano playa, una cita que se disputó este fin de semana en el arenal llanisco de El Sablón. En la categoría masculina, los gijoneses firmaron una gran actuación y lograron alzarse con el título tras imponerse en la final al Bosco por un marcador de 2-0. El encuentro decisivo confirmó el buen nivel mostrado por el conjunto gijonés a lo largo del torneo. Por su parte, el equipo juvenil avilesino se impuso al Villa de Gijón de su misma categoría en el partido por el tercer y cuarto puesto. En categoría femenina, el Dummys fue el gran dominador de la competición. El conjunto campeón superó al Villa de Gijón, que finalizó en segunda posición, y al Royal Premium Gijón Jovellanos, ambos encuentros resueltos con un resultado de 2-0. A nivel individual, Padi, del Bosco, y Alba García, del Dummys, fueron reconocidos como MVP del torneo. Además, Héctor, del Bosco, y Emma, del Villa de Gijón, recibieron el premio a los mejores porteros.Juan Arribas, presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, acompañado por María del Mar García Poo y Juan Carlos Armas, en representación del Consistorio llanisco, hicieron entrega de los galardones.
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