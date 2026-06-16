Más de 600 altas en el primer día de la campaña de abonados del Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo Baloncesto, a dos horas de concluir su primer día de venta de abonos para la próxima temporada en Primera FEB, había despachado un total de 617 carnets. De ellos, 150 fueron para nuevas altas y el resto, renovaciones. Unas cifras que, reconoce el director general del club, Fernando García, les hacen ser optimistas: "Estamos muy contentos". Para Fernando García tiene mucho valor que se esté sumando "tanta gente que no estaba abonada la pasada temporada".

El OCB arranca con fuerza su campaña de abonados

El club de Oviedo tuvo una gran acogida el pasado curso en el traslado del equipo desde Pumarín al Palacio de los Deportes. La entidad concluyó la anterior campaña de abonados, en la que se incluyeron promociones de 2x1 para captar a nuevos socios, con 3.500 abonados, una cifra que luego se trasladó al ambiente vivido en el Palacio, donde la media de asistencia fue superior a los 4.500 espectadores. En la actual campaña, sin el reclamo del 2x1, el club trata de capitalizar la gran temporada que ha hecho el equipo, que se clasificó por primera vez para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB.

El buen sabor de boca con el que se quedaron los aficionados tras superar por 0-3 a Gipuzkoa en el play-off y vivir luego la fiesta de la pelea por el ascenso en La Coruña, donde cayeron ante Estudiantes en un partido que compitieron hasta el final, motivó que se haya tratado de sacar la campaña de abonados lo más rápido posible. En La Coruña, el OCB estuvo acompañado por más de mil aficionados que se quedaron casi media hora aplaudiendo y vitoreando a los jugadores, seguidores con los que el club espera seguir contando el próximo curso en el Palacio.

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La plantilla del Oviedo Baloncesto empieza a tomar forma

Otro apartado en el que trabaja el OCB es el de construir la plantilla de la próxima temporada y en estos momentos la prioridad está en las renovaciones, complicadas por el gran nivel que alcanzó la plantilla. Firmaron ya Francis Nwaokorie y Raúl Lobaco, dos jugadores muy importantes, y tienen contrato Daniil Shelist, Jorge Arias, Fede Copes y Pablo Longarela. La intención del equipo de Oviedo es poder contar con algún jugador más del pasado curso.