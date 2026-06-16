Opinión
El análisis de Melchor Fernández Díaz: Encomendarse a Villa
El máximo artillero nacional simboliza la capacidad de reacción de un equipo que aún confía en cambiar su destino
El Mundial de Norteamérica ha empezado mal para España. Pero eso no quiere decir que, necesariamente, vaya a terminar igual. Si se quiere buscar consuelos esperanzadores, hay antecedentes a los que recurrir. La única vez que nuestra selección ganó el título mundial, en el año 2010 en la República Sudafricana, estrenó su participación en esa fase final con una derrota (0-1) ante Suiza. Pero luego fue capaz de enmendar esa decepción con cinco victorias consecutivas. ¿Podrá hacer ahora algo parecido? Ese antecedente dice que poder, se puede. Y, si hacen falta referentes para estimular su fe, los tiene claros. Uno se llama David Villa Sánchez y nació en Tuilla hace 44 años y es, en la actualidad, el máximo goleador de la historia de la selección española.
El ejemplo de David Villa en el Mundial de Sudáfrica
En el Mundial de Sudáfrica, Villa marcó cuatro goles en siete partidos. Pueden no parecer muchos, pero fueron la mitad del total de los que consiguió la selección española. Algunos fueron soberbios. Cómo no recordar el que le marcó a Chile, casi desde el medio campo y con la pierna izquierda, él, que era diestro, al hacerse con el balón que el portero chileno había salido a despejar fuera de su área.
Un referente para la actual selección española
Villa ya no jugaba en el Sporting, el club que le había proyectado hacia la fama pero que, por razones económicas, no fue capaz de retenerlo. Pasaría luego por el Zaragoza, el Valencia, al que pertenecía cuando disputó el Mundial sudafricano, el Barcelona y el Atlético de Madrid, para concluir su ejecutoria profesional en equipos extranjeros. Durante su trayectoria acumuló muchos títulos, aunque tan importante o más que sus números fue, sin duda, su ejemplo como deportista.
Los actuales integrantes de la selección española, de la que es el máximo goleador de su historia, tienen en él un ejemplo ideal para levantar la cabeza y seguir aspirando a todo. Que lo veamos.
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