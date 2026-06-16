Los clubes Nava 2000 y el gallego Lobeira, hermanados

El Club Ciclista Nava 2000 y el Club Ciclista Lobeira, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), se hermaron en un acto que tuvo lugar el sábado en el Ayuntamiento de Nava, donde representantes de las dos entidades fueron recibidos por el alcalde de la localidad, Juan Cañal.

El Nava 2000 era el encargado de organizar la Clásica Puertos Esmeralda, carrera cicloturista que se ha dejado de celebrar. Representantes de los dos clubes realizaron el recorrido de esta marcha, que pasaba por varios puertos del entorno de Nava. El presidente del club, Mario Iglesias, mostró su satisfacción por este hermanamiento: "Me onurgollece que este hermanamiento se haya llevado a cabo y nos aseguraremos de que vaya a perdurar por muchos años para rememorar los Puertos Esmeralda". El club gallego organizaba a su vez una marcha que también ha dejado de celebrarse y que era destino habitual de los componentes del Nava 2000.

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En el encuentro se guardó un minuto de silencio por Luis Medina, socio del Nava 2000 recientemente fallecido.