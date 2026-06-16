La gran cita hípica de Sariego sigue creciendo: el Concurso Internacional de Saltos Maeza contará con 39 jinetes extranjeros

Es el concurso que abre la programación veraniega de hípica en Asturias. Y una cita muy esperada en Sariego y en toda Asturias. El Concurso de Saltos Internacional de Maeza (CSI Maeza) afrontará entre el 3 y 5 de julio su sexta edición. Y lo hará en un gran momento, en el que sigue creciendo su proyección internacional. En esta ocasión contará con 39 jinetes extranjeros frente a los 25 que tuvo hace un año. "Cuando se trabaja bien y con ilusión y se busca la excepción, todo es posible", destacó Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, empresa organizadora del evento.

España será el país con más participantes, con 51 jinetes. “Este evento se ha convertido en una plataforma especialmente para muchos asturianos”, recalcó Arrieta durante la presentación del concurso hípico. “Es toda una rampa de lanzamiento para que esos jinetes salten a nivel internacional”, subrayó.

Hasta 21 países, por los 18 del pasado año, estarán representados en las instalaciones de la Yeguada Finca Maeza, en Sariego. Italia, con ocho deportistas, será el que más presencia tenga. Francia, Holanda, Alemania, Irlanda, Japón o México son otros de los países que acercarán a sus jinetes a esta prueba.

Entre los nombres de los jinetes destacados están en el plano nacional Jesús Garmendia, Pello Elorduy, Kevin González de Zárate, Pilar Lucrecia Cordón. Y en el internacional los hermanos belgas Thibault y Anthony Philippaerts, el neerlandés Eric van der Vleuten, los franceses Jeanne Sadran y Olivier Robert, el italiano Luca Maria Moneta – ganador del GP Maeza en 2023- o el japonés Eiken Sato.

Una fiesta más allá del deporte

Arrieta puso en valor el rápido crecimiento de un concurso antes de volver a incidir en que uno de los atractivos del concurso de Sariego es “la apuesta por jinetes jóvenes y con talento”.

Los organizadores aspiran a que el concurso sea una fiesta, más allá de la práctica deportiva, y por eso se instalarán zonas de música en directo, gastronomía o juegos, durante los tres días de pruebas, en las diferentes categorías. Además la recaudación de las entradas se destinará a tres asociaciones sin ánimo de lucro: la Asociación Raitana, la Asocaición Asturiana de Terapias Ecuestres y la protectora de animales Masquechuchos.

Cruz Maestre, directora de la Yeguada Maeza, incidió que se trata de “un espectáculo deportivo de máxima calidad” y enfatizó que en las instalaciones de Sariego “estarán algunos de los mejores jinetes y caballos”.

También puso en valor el proyecto de Finca Maeza, donde trabajan la cría de caballos y su desarrollo “respetando al máximo su bienestar”. Recordó por ello que desde 2023, cuando crearon un quirófano pionero en Asturias, se han atendido ya 120 cirugías entre programadas y de urgencia. Y añadió que desde hace un año cuentan con un centro de reproducción homologado con las técnicas más avanzadas.

En la presentación también estuvo presente José Ramón Feito, gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras. Y los alcaldes Alejandro Vega, de Villaviciosa; Aitor García, de Bimenes; Gerardo Fabían, de Cabranes; José Ángel Toyos, de Colunga; y Saúl Bastían, de Sariego.

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"Es un concurso muy dinámico y un evento muy especial, con un tremendo impacto económico y turístico, no solo para Sariego, sino a nivel regional", enfatizó el regidor saregano. “Maeza ha conseguido un maridaje perfecto entre deporte, cultura, tradición, gastronomía y solidaridad”, resaltó Bastián, antes de finalizar elogiando a los organizadores y el “sello de la pasión, cariño y mimo en todas las cosas que hacen y que ayudan a que este concurso sea un éxito”.