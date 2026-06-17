El Alimerka Oviedo Baloncesto se despide de Greg Parham: el estaounidense apunta al Covirán Granada

El Alimerka Oviedo Baloncesto acaba de confirmar lo que era ya un secreto a voces: Greg Parham (Richmond, Virginia, EE UU) no seguirá la próxima temporada en el equipo asturiano. Todo hace indicar que su destino estará en el Covirán Granada, equipo recién descendido de la ACB y, por lo tanto, uno de los candidatos a estar entre los que luchen por regresar a esa categoría por la vía rápida.

Greg Parham apunta al Covirán Granada

Parham, que llegó a Oviedo procedente de la liga portuguesa, ha sido uno de los jugadores más importantes en un OCB que ha cuajado una temporada espectacular, alcanzando la Final a 4 por el ascenso a la ACB, donde cayó en semifinales ante el Movistar Estudiantes. El estadounidense ha sido, sin duda, uno de los que ha permitido al equipo de Oviedo cuajar una temporada tan redonda, promediando 13,2 puntos por partido en 26:20 minutos de juego.

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

La de Parham es la segunda baja que anuncia el OCB después de la de Dan Duscak. El base esloveno deja el equipo de Oviedo después de tres temporadas para sumarse al Bilbao Basket, de la Liga ACB.

Noticias relacionadas

El OCB avanza en la planificación de la plantilla

Por otra parte, el OCB ha anunciado las renovaciones del capitán Raúl Lobaco, de Francis Nwaokorie y acaba de hacerlo con la del pívot Alonso Faure. Tres piezas importantes para el proyecto que encabeza Javi Rodríguez. También cuentan con contrato en vigor Daniil Shelist, Fede Copes, Pablo Longarela y Jorge Arias, que firmó tres temporadas, aunque alguno de ellos podría no continuar la próxima temporada en el equipo de Oviedo.