El Alimerka Oviedo Baloncesto supera los 1.000 abonados en dos días de campaña
Entre los socios hay 300 nuevas altas
El Alimerka Oviedo Baloncesto superó los 1.000 abonados horas antes de concluir su segundo día de campaña de abonados, unas cifras que mejoran los datos que registró el club el año pasado, cuando a estas alturas iban por los 720 carnés.
Optimismo tras el éxito deportivo
Estas cifras, incluidas las 300 nuevas altas, llevan al optimismo a un club que viene de un gran éxito deportivo al clasificarse para la Final a 4 por el ascenso, donde cayó en semifinales en un disputado partido con el Movistar Estudiantes.
El club fue, además, recibido en el Ayuntamiento de Oviedo por el alcalde Alfredo Canteli y por la concejala Conchita Méndez, que recibieron sus carnés de abonados del OCB de manos del presidente y vicepresidente del OCB, Fernando Villabella y Luis Tuero.
Agradecimiento al Ayuntamiento de Oviedo
En el encuentro, el Alimerka Oviedo quiso agradecer al equipo de gobierno de la ciudad su predisposición y facilidades durante la temporada de la mudanza al Palacio. Desde el club manifestaron su deseo de que “la colaboración y el ambiente de trabajo entre club y Ayuntamiento se fortalezcan de cara a una ilusionante campaña como es la que encara el club este año”.
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