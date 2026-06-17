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El Alimerka Oviedo Baloncesto supera los 1.000 abonados en dos días de campaña

Entre los socios hay 300 nuevas altas

Luis Tuero, vicepresidente del OCB, Conchita Méndez, Alfredo Canteli y el presidente del club Fernando Villabella. |

Luis Tuero, vicepresidente del OCB, Conchita Méndez, Alfredo Canteli y el presidente del club Fernando Villabella. |

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto superó los 1.000 abonados horas antes de concluir su segundo día de campaña de abonados, unas cifras que mejoran los datos que registró el club el año pasado, cuando a estas alturas iban por los 720 carnés.

Optimismo tras el éxito deportivo

Estas cifras, incluidas las 300 nuevas altas, llevan al optimismo a un club que viene de un gran éxito deportivo al clasificarse para la Final a 4 por el ascenso, donde cayó en semifinales en un disputado partido con el Movistar Estudiantes.

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

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EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

El club fue, además, recibido en el Ayuntamiento de Oviedo por el alcalde Alfredo Canteli y por la concejala Conchita Méndez, que recibieron sus carnés de abonados del OCB de manos del presidente y vicepresidente del OCB, Fernando Villabella y Luis Tuero.

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Agradecimiento al Ayuntamiento de Oviedo

En el encuentro, el Alimerka Oviedo quiso agradecer al equipo de gobierno de la ciudad su predisposición y facilidades durante la temporada de la mudanza al Palacio. Desde el club manifestaron su deseo de que “la colaboración y el ambiente de trabajo entre club y Ayuntamiento se fortalezcan de cara a una ilusionante campaña como es la que encara el club este año”.

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