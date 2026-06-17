Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La Asturias Cup de fútbol base, desde el viernes con 200 equipos en 14 sedes

Por la izquierda, Nacho Canal y Chus Hevia, del comité organizador, y José Manuel Suárez y Miguel Rico, de la Federación Asturiana. |

Por la izquierda, Nacho Canal y Chus Hevia, del comité organizador, y José Manuel Suárez y Miguel Rico, de la Federación Asturiana. | / RFFPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Gijón

La sede de la Federación Asturiana de Fútbol acogió ayer la presentación de la segunda edición de la Asturias Cup, torneo nacional de fútbol base que comienza el viernes y dura hasta el 23 de junio, y que se disputa en diferentes sedes de la región.

Más del doble de equipos que en la primera edición

La competición reunirá a 200 equipos, 118 más que en su primera edición: 169 asturianos y 31 llegados desde Galicia, Madrid, Islas Baleares y Castilla y León.

Noticias relacionadas

Más de 500 partidos en cinco concejos asturianos

Se jugarán 526 partidos en 14 sedes repartidas en cinco concejos: Oviedo (7), Gijón (3), Siero (2), Llanera (1) y Morcín (1).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  4. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  5. Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así

VÍDEO: El dibujante de cómics Javier Rodríguez, "Asturiano del mes" de junio de LA NUEVA ESPAÑA

Javier Rodríguez, al recibir el "Asturiano del Mes": "De chavalín, sacar un cómic me parecía algo mágico"

Javier Rodríguez, al recibir el "Asturiano del Mes": "De chavalín, sacar un cómic me parecía algo mágico"

El ciclista asturiano Iván García Cortina deja Movistar tras cinco años en el equipo español

El ciclista asturiano Iván García Cortina deja Movistar tras cinco años en el equipo español

El IES Concejo de Tineo despide a una nueva promoción de 56 estudiantes

El IES Concejo de Tineo despide a una nueva promoción de 56 estudiantes

El grupo mexicano Prodi tendrá más del 80% de Duro Felguera con el plan avalado por el juez

El grupo mexicano Prodi tendrá más del 80% de Duro Felguera con el plan avalado por el juez

Los insalubres micro y nanoplásticos

Vocalizar, ocalizá, oaiá

Los reactores nucleares naturales de Oklo, el síndrome de China y la revolución de los SMR

Tracking Pixel Contents