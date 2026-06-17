La Asturias Cup de fútbol base, desde el viernes con 200 equipos en 14 sedes

La sede de la Federación Asturiana de Fútbol acogió ayer la presentación de la segunda edición de la Asturias Cup, torneo nacional de fútbol base que comienza el viernes y dura hasta el 23 de junio, y que se disputa en diferentes sedes de la región.

Más del doble de equipos que en la primera edición

La competición reunirá a 200 equipos, 118 más que en su primera edición: 169 asturianos y 31 llegados desde Galicia, Madrid, Islas Baleares y Castilla y León.

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Más de 500 partidos en cinco concejos asturianos

Se jugarán 526 partidos en 14 sedes repartidas en cinco concejos: Oviedo (7), Gijón (3), Siero (2), Llanera (1) y Morcín (1).