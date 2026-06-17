La Asturias Cup de fútbol base, desde el viernes con 200 equipos en 14 sedes
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N. L.
Gijón
La sede de la Federación Asturiana de Fútbol acogió ayer la presentación de la segunda edición de la Asturias Cup, torneo nacional de fútbol base que comienza el viernes y dura hasta el 23 de junio, y que se disputa en diferentes sedes de la región.
Más del doble de equipos que en la primera edición
La competición reunirá a 200 equipos, 118 más que en su primera edición: 169 asturianos y 31 llegados desde Galicia, Madrid, Islas Baleares y Castilla y León.
Más de 500 partidos en cinco concejos asturianos
Se jugarán 526 partidos en 14 sedes repartidas en cinco concejos: Oviedo (7), Gijón (3), Siero (2), Llanera (1) y Morcín (1).
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