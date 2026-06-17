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El ciclista asturiano Iván García Cortina deja Movistar tras cinco años en el equipo español

El gijonés tiene buenas ofertas y se decidirá por una de ellas para seguir la próxima temporada en un equipo de la máxima categoría

Iván García Martina, en primer término, en la Challenge de Mallorca. |

Iván García Martina, en primer término, en la Challenge de Mallorca. | / MOVISTAR TEAM

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Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Gijón

Iván García Cortina (Gijón, 1995) pondrá fin a una etapa de cinco años en el Movistar Team al término de la actual temporada. El ciclista asturiano tiene buenas ofertas de equipos de la máxima categoría, la UCI World Team, de cara a la próxima campaña.

Movistar pierde una baza para las clásicas

El equipo telefónico pierde así a una de sus principales bazas para las clásicas, un corredor rápido que puede hacer también de colocador para los sprinters en las llegadas masivas.

Espectacular victoria de Iván García Cortina en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, que cambia de líder

Espectacular victoria de Iván García Cortina en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias, que cambia de líder

A. Lorca / A. Domínguez

El gijonés comenzó su andadura en el ciclismo profesional en el Etixx-Quick Step, de donde pasó al Bahrain, en el que estuvo entre 2017 y 2020 y con el que ganó una etapa en la París-Niza. De ahí pasó al Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría, con el que lleva desde entonces, con victorias en el Giro del Piemonte, en 2022, y en la Vuelta a Asturias, en 2025. También logró un gran noveno puesto en uno de los monumentos, el Tour de Flandes, en 2025.

Varios asturianos compiten esta semana

Cortina apura así su etapa en Movistar antes de decidir su nuevo destino, con el Alpecin-Premier Tech como una de las opciones que tiene sobre la mesa, y hoy comienza su participación en la Vuelta a Bélgica, prueba que concluye el domingo. El otro asturiano del Movistar, Pelayo Sánchez, también comienza hoy una carrera, en su caso la Vuelta a Suiza.

Y en una semana repleta de ciclismo, los asturianos Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA) y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) comienzan hoy su participación en el Tour de Eslovenia, prueba que también concluye el domingo.

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El domingo le tocará sumarse al resto de asturianos a Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), que participará en la Clásica Andorra MoraBanc.

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