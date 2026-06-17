Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Claudia Toledo y Martina Franco, con la selección cadete

Martina Franco, a la izquierda, y Claudia Toledo. |

Martina Franco, a la izquierda, y Claudia Toledo. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Las jugadoras de Balonmano Gijón Claudia Toledo (central) y Martina Franco (extremo) han sido convocadas por España para las jornadas de tecnificación que tendrán lugar entre el 14 y el 20 de julio en Burgos. Las dos son del cadete del BM Gijón que fue campeón regional.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  4. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  5. Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el riesgo de explosión obliga a cortar la Autovía y la nacional
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así

VÍDEO: El día a día de Alejandro Gutiérrez viviendo con una enfermedad rara: "Degenera los músculos de manera progresiva"

Alejandro Gutiérrez pesa 33 kilos y mide 1,40 con 17 años a causa de una enfermedad rara que ataca a los músculos: "En noviembre dejé de caminar; caí y fue como si me segaran las piernas"

Alejandro Gutiérrez pesa 33 kilos y mide 1,40 con 17 años a causa de una enfermedad rara que ataca a los músculos: "En noviembre dejé de caminar; caí y fue como si me segaran las piernas"

Así es el proyecto arte y podcast de UNICEF que ha desarrollado el colegio Palacio Valdés

Así es el proyecto arte y podcast de UNICEF que ha desarrollado el colegio Palacio Valdés

Jóvenes detectores de bulos de Avilés analizan cuadros de Velázquez y Goya para enseñar pensamiento crítico

Jóvenes detectores de bulos de Avilés analizan cuadros de Velázquez y Goya para enseñar pensamiento crítico

El minibús eléctrico de Valdés empezará a circular en julio para aliviar el tráfico de Luarca en temporada alta tras más de un año de espera

El minibús eléctrico de Valdés empezará a circular en julio para aliviar el tráfico de Luarca en temporada alta tras más de un año de espera

Malos olores en Langreo: Naeco asegura que ya ha aplicado medidas correctoras y que encargó su propio informe sobre el problema antes de que se lo pidiese el Ayuntamiento

Malos olores en Langreo: Naeco asegura que ya ha aplicado medidas correctoras y que encargó su propio informe sobre el problema antes de que se lo pidiese el Ayuntamiento

La revolución de las pastillas para perder peso enciende las alarmas médicas: "No son una solución de por vida"

La revolución de las pastillas para perder peso enciende las alarmas médicas: "No son una solución de por vida"

Uno de los máximos goleadores del Avilés pone sus ojos en el extranjero: así está su situación en el mercado de fichajes

Uno de los máximos goleadores del Avilés pone sus ojos en el extranjero: así está su situación en el mercado de fichajes
Tracking Pixel Contents