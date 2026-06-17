El Narcea completa el cupo de salmones de esta temporada en Asturias: alcanza las 60 capturas
Doce de ellos han sido donados al proyecto oroyecto "Arca" que gestionan en Quintana (Pravia) los pescadores de "Las Mestas"
M. R.
El Narcea cubrió el cupo de 60 salmones que se permiten para ese río en Asturias esta campaña después de que ayer se echaran a tierra los dos que quedaban: uno de 7,3 kilos, a ninfa, en el coto Peña la Cerra, donado al proyecto "Arca", y otro de 4,365 kilos, en el coto Carbajal. A partir de ahora queda vedada la pesca con muerte en el Narcea. De los 60, 12 han sido donados al proyecto "Arca", que gestionan en Quintana (Pravia) los pescadores de "Las Mestas".
Veda para la pesca con muerte en el Narcea
El cupo máximo de 60 es el asignado esta temporada al Narcea por la Consejería de Medio Rural, encargada de elaborar la normativa, en los últimos años muy restrictiva con el fin de ayudar a conservar una especie que no atraviesa sus mejores momentos y sobre la que planea la veda total, tal y como reclaman los conservacionistas y tramita la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
En Asturias el cupo total este año se ha fijado en 154 ejemplares: en el Narcea se podrán pescar 60 (25 en zona libre); 52 en el Sella; 39 en el Cares-Deva; 7 en el Eo; y 5 en el Esva. Queda justo un mes para el fin de la temporada, el próximo 15 de julio, y en Asturias se superan los 70 peces capturados, con un total de 75, es decir, casi la mitad de los permitidos este año.
El Sella, lejos todavía del cupo máximo
El Sella, por su parte, dejó una captura, del sevillano José Fernández García, «Pepe, el andaluz», de 2,950 kilos. Son doce las capturas que van en esta temporada en el Sella, aún lejos de las 52 en las que se ha establecido el tope. También lejos está el Cares-Deva, que lleva siete y donde el máximo es de 39. En el Esva, va una de las cinco permitidas y en el Eo aún no ha salido el primer salmón de la temporada.
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