Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

El Narcea completa el cupo de salmones de esta temporada en Asturias: alcanza las 60 capturas

Doce de ellos han sido donados al proyecto oroyecto "Arca" que gestionan en Quintana (Pravia) los pescadores de "Las Mestas"

Un pescador, probando suerte en el Narcea, al inicio de esta temporada.

Un pescador, probando suerte en el Narcea, al inicio de esta temporada. / Paco Paredes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Antonio Lorca

M. R.

Oviedo

El Narcea cubrió el cupo de 60 salmones que se permiten para ese río en Asturias esta campaña después de que ayer se echaran a tierra los dos que quedaban: uno de 7,3 kilos, a ninfa, en el coto Peña la Cerra, donado al proyecto "Arca", y otro de 4,365 kilos, en el coto Carbajal. A partir de ahora queda vedada la pesca con muerte en el Narcea. De los 60, 12 han sido donados al proyecto "Arca", que gestionan en Quintana (Pravia) los pescadores de "Las Mestas".

Veda para la pesca con muerte en el Narcea

El cupo máximo de 60 es el asignado esta temporada al Narcea por la Consejería de Medio Rural, encargada de elaborar la normativa, en los últimos años muy restrictiva con el fin de ayudar a conservar una especie que no atraviesa sus mejores momentos y sobre la que planea la veda total, tal y como reclaman los conservacionistas y tramita la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

En Asturias el cupo total este año se ha fijado en 154 ejemplares: en el Narcea se podrán pescar 60 (25 en zona libre); 52 en el Sella; 39 en el Cares-Deva; 7 en el Eo; y 5 en el Esva. Queda justo un mes para el fin de la temporada, el próximo 15 de julio, y en Asturias se superan los 70 peces capturados, con un total de 75, es decir, casi la mitad de los permitidos este año.

Noticias relacionadas

El Sella, lejos todavía del cupo máximo

El Sella, por su parte, dejó una captura, del sevillano José Fernández García, «Pepe, el andaluz», de 2,950 kilos. Son doce las capturas que van en esta temporada en el Sella, aún lejos de las 52 en las que se ha establecido el tope. También lejos está el Cares-Deva, que lleva siete y donde el máximo es de 39. En el Esva, va una de las cinco permitidas y en el Eo aún no ha salido el primer salmón de la temporada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras
  8. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas

El Narcea completa el cupo de salmones de esta temporada en Asturias: alcanza las 60 capturas

El Narcea completa el cupo de salmones de esta temporada en Asturias: alcanza las 60 capturas

Convocatoria por Asturies-IU exige un “plan de choque” para el centro penal de menores de Oviedo y pide el cese de la directora

Convocatoria por Asturies-IU exige un “plan de choque” para el centro penal de menores de Oviedo y pide el cese de la directora

Coronel Crespo Francés: «La hazaña de Elcano cambió la historia»

Coronel Crespo Francés: «La hazaña de Elcano cambió la historia»

Más de 200 personas participan en un taller contra el bulling organizado por la Liga y el Ayuntamiento de Oviedo

Más de 200 personas participan en un taller contra el bulling organizado por la Liga y el Ayuntamiento de Oviedo
Tracking Pixel Contents