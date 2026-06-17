El Oviedo Sport participa en el proyecto "Más Guerreras"
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N. L.
Oviedo
El sábado pasado alumnos del Oviedo-Sport de Nihon Taijitsu y judo se hermanaron con Taijitsu Llanera, en el polideportivo de La Fresneda, dentro del proyecto "Más Guerreras", bajo la organización del Club Taijitsu Llanera de Nihon Taijitsu y de su director Javier Peláez. Se efectuó un taller práctico por la mañana ofrecido por las siguientes profesoras: Estrella López, de judo, Aintzane Gorria, de lucha, y Sonia Ramos, de Nihon Taijitsu, realizando un trabajo de Ne Waza, derribos y defensa contra agarres.
Por la tarde, en el Auditorio Museo Fernando Alonso se llevó a cabo una mesa redonda sobre trastornos alimenticios y superación. Un evento muy interesante de cara a las chicas deportistas de artes marciales.
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