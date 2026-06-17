Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

¡Una de las revelaciones del Alimerka Oviedo Baloncesto continúa un año más en el OCB!: talento y esfuerzo nacional para el juego interior

Cumplirá su tercera temporada en el equipo asturiano, donde ha crecido hasta convertirse en un jugador importante de Primera FEB

Un momento del partido entre el Alimerka Oviedo Baloncesto y el Movistar Estudiantes en la Final a 4 por el ascenso a la ACB

Un momento del partido entre el Alimerka Oviedo Baloncesto y el Movistar Estudiantes en la Final a 4 por el ascenso a la ACB / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto va poco a poco tomando forma con las renovaciones de algunas piezas muy importantes de la pasada temporada. El capitán del equipo, Raúl Lobaco, un jugador que viene de hacer un año fantástico, en el que ha sido clave tanto en defensa como en ataque, firmó para continuar un año más, y Francis Nwaokorie, un rookie procedente del baloncesto universitario de Estados Unidos que ha tenido un fantástico debut en Primera FEB, un cuatro que puede hacer también el papel de tres y con muy buena mano desde el triple, también elige Oviedo para seguir creciendo de la mano de Javi Rodríguez.

Faure se consolida como una pieza clave en el proyecto

A estos dos jugadores se une ahora otra pieza que ha crecido enormemente esta temporada. Se trata de Alonso Faure (Busot, Alicante, 2002), pívot de 2,08 metros de estatura que cumplirá así su tercera temporada en el equipo de Oviedo. Si bien, en la primera de ellas llegó en la fase final de la campaña, después de acabar su periplo con los Pepperdine Waves, equipo de la NCAA con el que concluyó su trayectoria en la liga universitaria de Estados Unidos.

En su primer año en Oviedo ya dejó algunos detalles de lo que podía ofrecer, pero sin duda ha sido en la temporada recién concluida en la que ha dado un salto enorme, convirtiéndose en uno de los mejores pívots nacionales de la competición. En los 31 partidos de liga regular que ha disputado en la segunda competición del baloncesto español ha promediado 7,7 puntos y 5,5 rebotes en 17:10 minutos de juego. Un pilar defensivo para un OCB que ha hecho una temporada histórica, alcanzando la Final a 4 por el ascenso a la ACB por primera vez en su historia.

El OCB ya suma siete jugadores con contrato

El OCB logra con esta renovación mantener a una pieza muy importante, un jugador que a pesar de su estatura se ha logrado adaptar al estilo agresivo de Javi Rodríguez, que exige un gran despliegue físico en cada minuto de partido. Un pívot joven, con proyección y que ha apostado por seguir evolucionando en Oviedo a pesar de que su rendimiento le podía abrir otras puertas.

Noticias relacionadas

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

Ver galería

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB / Miki López / Miki López

Las tres renovaciones que ha confirmado ya el equipo azul hacen que sean siete los jugadores que ahora mismo tienen contrato en el OCB, aunque alguno de ellos podría no seguir esta temporada en Oviedo: además de Lobaco, Nwaokorie y Faure, tienen un año más con Oviedo Fede Copes, Pablo Longarela, Daniil Shelist y Jorge Arias, que renovó por tres años más.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  8. Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: 'Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones

Así será la noche de San Xuan en Avilés: talleres de danza, conciertos en el Muelle y hoguera a medianoche

Así será la noche de San Xuan en Avilés: talleres de danza, conciertos en el Muelle y hoguera a medianoche

Si eres una empresa emergente de Gijón tu sitio está en la Feria de Muestras 2026: visibiliza tu proyecto y encuentra nuevas oportunidades de negocio

Si eres una empresa emergente de Gijón tu sitio está en la Feria de Muestras 2026: visibiliza tu proyecto y encuentra nuevas oportunidades de negocio

¡Una de las revelaciones del Alimerka Oviedo Baloncesto continúa un año más en el OCB!: talento y esfuerzo nacional para el juego interior

¡Una de las revelaciones del Alimerka Oviedo Baloncesto continúa un año más en el OCB!: talento y esfuerzo nacional para el juego interior

Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas

Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas

La conversación en el Mediterráneo gira en torno a una pregunta (sea el tema que sea): ¿Cómo me afecta a mí?

La conversación en el Mediterráneo gira en torno a una pregunta (sea el tema que sea): ¿Cómo me afecta a mí?

Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona: "El Mediterráneo forma parte de nuestro objetivo estratégico"

Tracking Pixel Contents