¡Una de las revelaciones del Alimerka Oviedo Baloncesto continúa un año más en el OCB!: talento y esfuerzo nacional para el juego interior

El Alimerka Oviedo Baloncesto va poco a poco tomando forma con las renovaciones de algunas piezas muy importantes de la pasada temporada. El capitán del equipo, Raúl Lobaco, un jugador que viene de hacer un año fantástico, en el que ha sido clave tanto en defensa como en ataque, firmó para continuar un año más, y Francis Nwaokorie, un rookie procedente del baloncesto universitario de Estados Unidos que ha tenido un fantástico debut en Primera FEB, un cuatro que puede hacer también el papel de tres y con muy buena mano desde el triple, también elige Oviedo para seguir creciendo de la mano de Javi Rodríguez.

Faure se consolida como una pieza clave en el proyecto

A estos dos jugadores se une ahora otra pieza que ha crecido enormemente esta temporada. Se trata de Alonso Faure (Busot, Alicante, 2002), pívot de 2,08 metros de estatura que cumplirá así su tercera temporada en el equipo de Oviedo. Si bien, en la primera de ellas llegó en la fase final de la campaña, después de acabar su periplo con los Pepperdine Waves, equipo de la NCAA con el que concluyó su trayectoria en la liga universitaria de Estados Unidos.

En su primer año en Oviedo ya dejó algunos detalles de lo que podía ofrecer, pero sin duda ha sido en la temporada recién concluida en la que ha dado un salto enorme, convirtiéndose en uno de los mejores pívots nacionales de la competición. En los 31 partidos de liga regular que ha disputado en la segunda competición del baloncesto español ha promediado 7,7 puntos y 5,5 rebotes en 17:10 minutos de juego. Un pilar defensivo para un OCB que ha hecho una temporada histórica, alcanzando la Final a 4 por el ascenso a la ACB por primera vez en su historia.

El OCB ya suma siete jugadores con contrato

El OCB logra con esta renovación mantener a una pieza muy importante, un jugador que a pesar de su estatura se ha logrado adaptar al estilo agresivo de Javi Rodríguez, que exige un gran despliegue físico en cada minuto de partido. Un pívot joven, con proyección y que ha apostado por seguir evolucionando en Oviedo a pesar de que su rendimiento le podía abrir otras puertas.

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Las tres renovaciones que ha confirmado ya el equipo azul hacen que sean siete los jugadores que ahora mismo tienen contrato en el OCB, aunque alguno de ellos podría no seguir esta temporada en Oviedo: además de Lobaco, Nwaokorie y Faure, tienen un año más con Oviedo Fede Copes, Pablo Longarela, Daniil Shelist y Jorge Arias, que renovó por tres años más.