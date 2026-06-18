El base PJay Smith, primer fichaje del Alimerka Oviedo Baloncesto para la próxima temporada en Primera FEB

El Alimerka Oviedo incorpora a su plantilla para la próxima temporada al estadounidense PJay Smith (La Vergne, Tennessee, Estados Unidos, 2003), base-escolta que procede de la Super League Basketball, máxima categoría de baloncesto de Inglaterra, donde promedió 14,1 puntos, 4 rebotes y 3,7 asistencias por partido. En su etapa universitaria en EE UU formó parte de los Furman Paladins.

Tras la salida de Greg Parham, PJay Smith puede tener un rol similar, siendo un jugador con capacidad para anotar, habilidoso, que puede llevar tanto la dirección de juego y ser el base del equipo como hacer las veces de escolta, centrándose más en finalizar las acciones y en ser el anotador del equipo. Un jugador que tiene además una gran amenaza en el lanzamiento triple, desde donde ha promediado un gran 42,1% de acierto asumiendo un gran volumen de tiros (75 de 178 triples intentados).

Relevo para una línea exterior de alto rendimiento

El OCB trata con este movimiento de empezar a configurar una línea exterior que pueda ofrecer un rendimiento tan alto como el que dio la pasada temporada la que formaron Parham, Dan Duscak y Marques Townes, entre los que se repartieron las labores de base. Parham y Duscak está confirmado que salen del equipo, el primero camino del Covirán Granada, rival del OCB en Primera FEB, y el segundo se incorporará al Bilbao Basket, de la ACB. Falta por saber qué pasará con Marques Townes, uno de los mejores jugadores de toda la Primera FEB en la pasada temporada y que contará con ofertas importantes.

PJay Smith jugó la pasada temporada en Manchester Basketball, equipo que alcanzó las semifinales por el título de la Super League Basketball inglesa, siendo uno de sus jugadores más importantes y demostrando su capacidad para dar el salto a una liga como Primera FEB, superior en cuanto a su nivel de juego.

Lo hace además sumándose a un Oviedo Baloncesto que viene de hacer un gran año, clasificándose por primera vez en su historia para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB. Un equipo en el que jugadores como el propio Parham han conseguido dar de la mejor manera ese salto de una liga menor, la portuguesa en su caso, a una de un nivel superior como la segunda española. Un buen ejemplo que seguir en este segundo paso que da PJay Smith en el profesionalismo.

Miki López

El proyecto de Javi Rodríguez toma forma

El OCB tiene depositadas muchas esperanzas en este jugador, con el que sigue dando forma al siguiente proyecto que encabezará Javi Rodríguez desde el banquillo. En esa línea exterior, el equipo de Oviedo anunció la renovación de un jugador tan importante como Raúl Lobaco, el capitán del equipo, y tienen contrato Fede Copes, Pablo Longarela y el canterano Jorge Arias. Sin descartar que se pueda producir alguna salida, faltan varios movimientos por hacer en esa línea exterior. El juego interior está compuesto de momento por Alonso Faure y Francis Nwaokorie, que renovaron, y por Daniil Shelist, jugador con contrato en vigor.

Noticias relacionadas

A por los 2.000 abonados

Entretanto, el OCB sigue con su campaña de abonados, que ha comenzado con fuerza y que esperan que en los próximos días llegue ya a los 2.000 abonados.