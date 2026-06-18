Continuidad en el Telecable: Natasha Lee seguirá en el banquillo para reverdecer los laureles del club fabril

Continuidad en el Telecable. Natasha Lee, leyenda del club gijonés y del hockey sobre patines español, ha renovado una temporada más como entrenadora de la entidad de La Calzada, un reto que asumirá con la totalidad de su cuerpo técnico, que también sigue. Será el cuarto ejercicio en el banquillo de Lee, que asumió la dirección al dar por terminada su etapa como jugadora. La idea del Telecable es la de mantener el bloque y trabaja en la renovación de la mayor parte de las jugadoras, algo que pretende cerrar en los próximos días. Junto a Tasha seguirán su segunda entrenadora, María Fernández, "Pulgui”; el entrenador de porteras, Nuno Canelas; el preparador físico, Matías Yacovano; la psicóloga, Irma Alvarez; el nutriccionista, Pablo Egüen, y Sara Lolo, Lucía Prado y Miguel Vigil al frente de la parcela médica, de fisioterapia y podología.

Los títulos jalonan la trayectoria de Lee como jugadora, y como entrenadora logró la Supercopa de España y la Copa Intercontinental en su primera campaña, a lo que añadió la pasada la OK Liga. Este último curso, tras haber sufrido las bajas de algunas de sus mejores jugadoras y haber tenido que forzar una reconstrucción, el Telecable pugnó por todos los títulos, aunque se quedó en blanco. Especialmente reseñable fue la disputa de la Copa de la Reina en el Palacio de los Deportes de Gijón, en los que el equipo fabril alcanzó la final, que perdió ante el Vila-Sana, y metió cerca de 3.000 espectadores en el partido decisivo.

Tras organizar el Trofeo Rufino Ballesteros de categorías inferiores el pasado fin de semana, el Telecable aún tiene una cita antes de dar por finalizada la temporada: será la fiesta final, un acto ya habitual, que tendrá lugar el sábado 27 de junio.