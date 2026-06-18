El Florida Arena y Vallobín, sedes del torneo nacional del Balonmano Vetusta

El Florida Arena y el polideportivo de Vallobín serán los escenarios de la tercera edición del torneo nacional del Balonmano Vetusta, que tendrá lugar entre mañana y el domingo 21 de junio. Ocho equipos de las categorías cadete femenina, cadete masculina e infantil masculina tomarán parte en la cita, que se convierte en una especie de fiesta de fin de temporada del club ovetense. Junto al anfitrión Vetusta, participarán en el torneo el CD Balopal (Palencia), el BM Chinchón (Madrid), el BM Xallas (La Coruña), el BM Cidade das Burgas (Orense), el Deportivo Estadio (Asturias), el Egia Eskubaloia (Guipúzcoa) y las selecciones asturianas de categoría cadete.