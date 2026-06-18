Kade Kreikemeier, del Meridian Racing-De la Uz, campeón de EE UU

Kade Kreikemeir, del Meridian Racing-De la Uz, equipo con base en Asturias, ganó el campeonato de EE UU. Por otra parte, Pelayo Sánchez (Movistar) llegó ayer 72.º en la exhibición de Pogacar en la Vuelta a Suiza. Cortina (Movistar) entró en el pelotón en la Vuelta a Bélgica, Samue Fernández (Caja Rural-Seguros RGA) hizo lo propio en el Tour de Eslovenia, donde Hugo de la Calle (Burgos Burpellet-BH) llegó a 2:47.