La juvenil Paula Fernández, primera internacional asturiana en balonmano playa
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N. L.
Gijón
Paula Fernández Morilla, jugadora del Balonmano Gijón, será la primera asturiana internacional de la disciplina de balonmano playa al haber sido convocada definitivamente por Inma Navarrete, seleccionadora nacional juvenil, para el Campeonato de Europa de la citada categoría que se celebrará en Croacia del 1 al 5 del próximo mes de julio. Paula, con su compañera Martina Franco, había estado concentrada por la Federación Española en La Molina. La selección entrenará en Pinto entre el 26 y el 30 de junio.
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