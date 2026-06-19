Natasha Lee, tras renovar una cuarta temporada como entrenadora del Telecable: "Hay que mantener el bloque, es de mucho nivel y este año ha dado aún más"

Natasha Lee y todo su cuerpo técnico continuarán una temporada más al frente del primer equipo del Telecable Hockey. Ante ella, el reto de volver a situar al equipo fabril entre los candidatos a todos los títulos en juego, algo que cree factible manteniendo las piezas básicas de la plantilla y realizando pequeños retoques. Y hace votos por la recuperación total de Marta Piquero: "tengo que tenerla bien para nuestra liga, eso está claro".

¿Contenta con la renovación?

Sí, contenta de que confíen en mí para continuar el proyecto. Ahora se trata de renovar fuerzas durante el verano y gestionar cuatro cosas para que el año que viene el equipo funcione aún mejor.

Ya con más perspectiva, ¿qué balance hace de la última campaña recién finalizada?

En conjunto ha sido una temporada muy buena. Hay que tener en cuenta que es verdad que habíamos perdido piezas claves, jugadoras de mucho nivel, y aun así el equipo se ha mantenido en un estado muy bueno, hemos estado cuando se necesitaba, jugando finales o estando cerca de ellas. Es cierto que a nivel de resultado no hemos tenido lo que queríamos.

Un año sin títulos les sabe mal. Están muy mal acostumbradas.

Sí, es cierto (se ríe).

¿El punto álgido de la temporada fue la Copa de la Reina en Gijón?

Sí, y fue lo que más daño nos hizo. El equipo llegó a la Copa muy bien, no tenemos nada que reprocharnos porque jugamos muy bien desde el inicio hasta la final. Es verdad que a veces necesitas ese punto de suerte de cara a la portería, y no solo eso, influyen muchos factores, el cansancio acumulado... no pudimos llevarnos esa copa que tanto deseábamos, con el Palacio a reventar. Nos hubiera encantado.

El club ha anunciado su renovación y la de todo su cuerpo técnico: Pulgui como ayudante, Nuno Canelas como entrenador de porteras, Matías Yacovano como preparador físico, Irma Alvarez como psicóloga, Pablo Egüen como nutricionista y Sara Lolo, Lucía Prado y Miguel Vigil al frente de la parcela médica, de fisioterapia y podología respectivamente.

Una de las cosas que hemos estado mejorando durante estos años ha sido el cuerpo técnico. Hemos hecho un equipo muy bueno en muchos sectores, cubriendo todos los aspectos de lo que necesita una buena plantilla para sacar rendimiento. Estoy muy contenta con todos, lo que conseguimos es el sumatorio de todos ellos.

¿Hasta qué punto es importante renovar a los pesos pesados de la plantilla?

Está claro que tenemos un bloque que hay que mantener, en general se trata de gente de la casa y de mucho nivel, jugadoras que aportamos a la selección española y a otras. Además, este año han dado aún más. Por ejemplo, Marta Piquero, que para mí es la mejor jugadora del mundo, cada año demuestra más que lo es. Su lesión fue una lástima.

¿Cómo se encuentra Marta?

Llevaba arrastrando esa lesión un tiempo y se lesionó en el último partido, fue el momento más duro. La parte positiva fue que una vez que acaba el partido empezamos con las pruebas y este año nos da un verano más largo. Su objetivo principal es la recuperación de la rodilla. Hay competición de la selección y creo que es una jugadora que siempre tienes que tener en la plantilla, yo la llevaría aunque llegue justa. Otra cosa es cuánto tiempo pueda jugar. En mi equipo tengo que tener a Marta bien para nuestra liga, eso está claro.

¿Cómo se plantea la próxima campaña para seguir optando a todo? ¿Va a haber muchos fichajes?

Ya en noviembre saqué unas jugadoras que creo que nos faltan en este equipo. Sobre todo necesitamos una pieza para seguir estando donde queremos estar, optando a todo. Las plantillas mejoran y se hacen cada vez más amplias, con estos calendarios no podemos tener una plantilla tan justa. Eso es labor del club, a ver cómo va. Si no sale, tocará lo de siempre, trabajar y dar vueltas a la cabeza para seguir.