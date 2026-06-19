Nuevo éxito de Benjamín Noval, tercero en la primera etapa de la Vuelta al Besaya
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N. L.
Oviedo
La Vuelta al Besaya, importante carrera junior, comenzó ayer y en la primera etapa el asturiano Benjamín Noval (MMR Academy), campeón de la pasada edición, fue tercero, por detrás del francés Simon Defrance, que sacó 1:15 al belga Vic de Smet, los del Soudal Quick-Step, y 1:16 al ciclista asturiano. El francés se convierte así en el primer líder de la prueba cántabra, una de las que están marcadas en rojo en el calendario junior.
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