Nuevo éxito de Benjamín Noval, tercero en la primera etapa de la Vuelta al Besaya

La Vuelta al Besaya, importante carrera junior, comenzó ayer y en la primera etapa el asturiano Benjamín Noval (MMR Academy), campeón de la pasada edición, fue tercero, por detrás del francés Simon Defrance, que sacó 1:15 al belga Vic de Smet, los del Soudal Quick-Step, y 1:16 al ciclista asturiano. El francés se convierte así en el primer líder de la prueba cántabra, una de las que están marcadas en rojo en el calendario junior.