El Gaitero Rodiles afronta este fin de semana uno de los momentos más importantes de su historia. El primer equipo buscará certificar mañana sábado, en la cancha del Almagro (19.30 horas, pabellón Gemma Arenas, Ciudad Real) el ascenso a Primera División tras el 4-0 firmado en Villaviciosa, mientras que el filial intentará remontar en Cantabria (cayó 3-5 en la ida) frente al Muslera (18.00 horas, pabellón Guillermo Cortés) para dar el salto a Segunda División. Dos objetivos ambiciosos para un club modesto de Villaviciosa que lleva años creciendo y que vuelve a encontrarse ante una oportunidad histórica.

A un paso de hacer historia: el Rodiles sueña con un doble ascenso

Será el quinto play-off de ascenso que disputa el primer equipo y el cuarto de forma consecutiva, una muestra de la regularidad de un proyecto que ha conseguido asentarse entre los mejores conjuntos de la categoría. La capitana, Ángela Batista, afronta esta nueva oportunidad con la experiencia acumulada de los intentos anteriores. "Los anteriores fueron bastante duros. Creo que este año vamos mejor preparadas, hemos aprendido mucho de los errores y además ha llegado gente nueva que aporta muchísimo", explica la brasileña, que cumple su cuarta temporada en el club y que porta el brazalete desde el pasado curso.

La experiencia de los ascensos frustrados refuerza la confianza del Rodiles

La sensación de aprendizaje también está presente en el entorno del equipo. El coordinador del club, Santiago Tuero, recuerda especialmente lo ocurrido la temporada pasada, cuando el Rodiles llegó a la vuelta con ventaja y acabó viendo cómo se escapaba el ascenso. "Creo que tenemos la lección aprendida del año pasado. Hicimos un partido buenísimo aquí y luego nos remontaron. Ahora tenemos jugadoras con un poquito más de nivel para llevar el peso del partido y ojalá podamos ascender".

Una de ellas es Clara Rodríguez, una de las veteranas del vestuario. Lleva once años vinculada al club y ha pasado por todas sus categorías. Solo los años que estuvo estudiando fisioterapia en A Coruña le impidieron vivir algunos de los play-offs que ha disputado el equipo. "Está siendo increíble. Nunca pensé que podría llegar a esto con el equipo de siempre", reconoce. Además, asegura que el grupo llega en mejores condiciones que en otras ocasiones. "Este año nos veo muy bien, con muy buen rollo y no llegamos tan cansadas como el año pasado".

El Rodiles afrontará la vuelta contra el Almagro después del contundente 4-0 conseguido en Villaviciosa, aunque en el vestuario nadie quiere hablar de confianza. "Vamos a ir como si fuéramos 0-0", advierte Rodríguez. La veterana espera un encuentro muy exigente. "Las veo un equipo súper intenso. Se va a decidir en pequeños errores". Un mensaje que coincide con el de Batista, que también prevé un duelo complicado. "Va a ser bastante duro. Estamos preparadas, pero sabemos que pueden remontar. Vamos a ir a luchar".

Un proyecto internacional con raíces en Villaviciosa

El buen momento deportivo del equipo ha ido acompañado de una identidad cada vez más marcada. Actualmente la plantilla cuenta con seis jugadoras brasileñas y una argentina, convirtiéndose en un grupo con marcado carácter internacional. Batista, que tras una etapa en Pontevedra regresó a Brasil antes de fichar por el Rodiles, destaca precisamente la unión del vestuario. "Estoy muy bien aquí, hacemos muy buen grupo".

La presencia de futbolistas internacionales responde también a una estrategia que el club ha ido desarrollando durante los últimos años. Según explica Santiago Fernández, el mercado brasileño ofrece muchas más posibilidades para un club como el maliayo. "En Brasil hay infinidad de jugadoras buenas, muchísimas. Para nosotros es más fácil fichar una jugadora de Brasil que una de España". Además, recuerda que la liga española es un destino muy atractivo para muchas futbolistas "porque es la mejor que hay" y que el club les facilita alojamiento y unas condiciones que les permitan centrarse en el deporte.

Si algo destaca en el discurso de todas las protagonistas es el ambiente que se vive dentro del vestuario. Cuando se les pide definir al equipo, las respuestas son diferentes, pero todas apuntan en la misma dirección. Para Batista, el Rodiles es "familia, trabajo e ilusión". Para Clara Rodríguez representa "unión, coraje y alegría". Valores que explican buena parte del crecimiento de una entidad que nació sin grandes pretensiones y que ahora llama a las puertas de la máxima categoría.

Tampoco faltará el apoyo de la afición. La capitana admite que el respaldo recibido durante los últimos días ha sido especial. "Se me ponen los pelos de punta. Ha sido increíble".

El sueño del ascenso no es exclusivo del primer equipo. El filial también afronta un fin de semana decisivo. Las maliayas cayeron por 3-5 en la ida frente al Muslera, pero mantienen intactas sus opciones de alcanzar la Segunda División.

La segunda capitana del filial, Nuria Vallina, confía plenamente en las posibilidades de remontada. "En casa demostramos que tenemos mucho fútbol. Vamos con dos goles por debajo, pero en fútbol sala nunca se sabe. Podemos hacerlo". Para una jugadora que acumula diez temporadas en el club, el premio tendría un valor especial. "Es algo que queremos desde hace mucho tiempo. Conseguirlo creo que es algo que nunca vamos a olvidar".

Sea cual sea el resultado, el fin de semana volverá a confirmar el crecimiento de un club que nació en 2014 con la creación de la sección femenina y que ha logrado convertir a Villaviciosa en una referencia del fútbol sala nacional. Un proyecto sostenido por el trabajo diario de jugadoras, técnicos y voluntarios, pero también por el respaldo de patrocinadores como Sidra El Gaitero, cuyo apoyo ha permitido consolidar al equipo en la zona alta de la categoría.

Esa colaboración va más allá de la presencia de una marca en la camiseta. Las propias jugadoras participan en la organización de eventos impulsados por el club, como la Gaitero Cup o la Sella Cup, dos torneos que reúnen cada verano a miles de participantes en Asturias y que constituyen una parte fundamental de la financiación de la entidad.

Ahora, con el ascenso a tan solo un partido de distancia, el Rodiles tiene ante sí la oportunidad de escribir una de las páginas más importantes de su historia.

Las jugadoras

Nicole Simonetti 23 años | 2002 Argentina Pívot | Dorsal 24

Ángela Batista 29 años | 1997 Brasil | Ala Dorsal 2 | Capitana

Sara Rodríguez 23 años | 2003 Mieres Ala | Dorsal 7

Gabi Machado 23 años | 1993 Brasil Ala | Dorsal 21

Leidjane Marques 35 años | 1990 Brasil Ala | Dorsal 75

Irati Marín 21 años | 2005 Barcelona Portera | Dorsal 1

Deisi García 28 años | 1998 Brasil Pívot | Dorsal 19

Clara Rodríguez 22 años | 2003 Villaviciosa Ala | Dorsal 6

Lucía Villazón 20 años | 2006 Villaviciosa Cierre | Dorsal 5

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Sofía González 20 años | 2005 Pola de Siero Pívot | Dorsal 16