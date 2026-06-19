La Travesía Degaña-Ibias de Btt, una gesta organizativa y un lujo para el ciclista

Todo es diferente en la Travesía Degaña-Ibias-Memorial Vega, por el recorrido que atraviesa, por los paisajes que se encuentran sus 125 participantes y por la forma que tienen de entenderla sus organizadores, del Club Ciclista BTT El Rozón. "No somos partidarios del chip, prefiero poner de comer una tortilla más que el chip, aquí da igual el primero que el último", reflejó el presidente de la entidad, Miguel Ángel Fernández, durante la presentación que tuvo lugar ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

La Travesía se celebrará los días 27 y 28 de junio y cuenta con 125 participantes porque ese es el número máximo permitido y el que se puede asumir por las plazas de alojamiento disponibles, entre otras cosas. La inscripción se agota casi al instante y alrededor de un 80% de los que se apuntan repiten de años anteriores. "Enganchamos", apuntaba Miguel Ángel Fernández.

Una cita singular por el Parque Natural

A lo largo de la Travesía, los participantes recorrerán durante dos días —la noche del sábado duermen en la escuela hogar de San Antolín de Ibias— el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El primero de esos dos días son 70 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.000 metros.

El secretario del club, Jaime Gareth, en su presentación de la prueba, que cumple su 27.ª edición, estando el club celebrando su 30.º aniversario, manifestó que esta edición ha sido "organizativamente la más convulsa de cuantas se han celebrado", fundamentalmente por la "tramitación de permisos" en un entorno como el del Parque Natural de las Fuentes del Narcea. Gareth celebró que "afortunadamente el buen hacer y el sentido común" se impusieran para que pudiera llevarse a buen puerto la Travesía. "Si miramos atrás con orgullo es porque nuestros valles merecían ser contados en bicicleta", concluyó Gareth.

El presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, Manuel Jesús Prieto, quiso dar las gracias a los organizadores: "Gracias por hacer lo que hacéis, la Federación lo que tiene que hacer es apoyar, no es fácil llevar tanto tiempo y lo seguís haciendo".

Apoyo institucional a una prueba de referencia

Gemma Álvarez, alcaldesa de Ibias, se unió a los agradecimientos y aseguró que "no hay nada más dinamizador que una asociación y ojalá os tomen de ejemplo". También apuntó que están trabajando para que puedan ser más los participantes que se alojen y se pueda así aumentar el número de inscripciones.

Luciano Villanueva, teniente de alcalde de Degaña, describió al Club El Rozón como "una gran familia": "Nosotros tenemos que darle todo nuestro apoyo, que siempre es poco pero es lo que podemos hacer", añadió, destacando que esta Travesía "es conocida en toda España" y por lo tanto da a conocer a esta zona de Asturias fuera de la región.

Noticias relacionadas

La presentación concluyó con la intervención del presidente del club, Miguel Ángel Fernández, que primero agradeció a Aurelio Díaz, presente también, los vídeos que elaboró y que visionaron los asistentes: "La ha vivido desde dentro y ha sabido plasmarla". Hizo referencia a la "tensión acumulada" y al "estrés organizativo" que han marcado esta edición para finalmente alumbrar una nueva edición de un clásico de la bicicleta de montaña asturiana.