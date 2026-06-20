El Alimerka Oviedo oficializa a su primer fichaje, PJay Smith, "muy polivalente en ataque"

El fichaje de PJay Smith "está en la línea de lo que venimos haciendo", explica el director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto, Íñigo de la Villa, tras la confirmación del club de la incorporación del estadounidense, procedente del Manchester de la liga inglesa. De la Villa elogia a Smith, al que lleva siguiendo muchos meses: "Es muy polivalente en ataque, puede ser el manejador principal o jugar con otro, tiene amenaza de tres y es bueno en el bloqueo directo. Y en defensa tiene un tren inferior correcto y usa muy bien las manos".