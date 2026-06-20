Asturias, por primera vez representada en todas las categorías del Campeonato de España de ponis
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
N. L.
Gijón
La selección asturiana ultima los detalles de su viaje al Campeonato de España de ponis, que comienza el domingo en Puigcerdá y en el que la región tendrá representantes en todas las categorías por vez primera. Serán 24 binomios los que se desplacen, y los jinetes y amazonas ya recogieron sus equipaciones oficiales.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
- Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros