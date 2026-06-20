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Asturias, por primera vez representada en todas las categorías del Campeonato de España de ponis

La expedición asturiana, tras recoger sus equipaciones, con miembros de la federación asturiana.

La expedición asturiana, tras recoger sus equipaciones, con miembros de la federación asturiana. / FHPA

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N. L.

Gijón

La selección asturiana ultima los detalles de su viaje al Campeonato de España de ponis, que comienza el domingo en Puigcerdá y en el que la región tendrá representantes en todas las categorías por vez primera. Serán 24 binomios los que se desplacen, y los jinetes y amazonas ya recogieron sus equipaciones oficiales.

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