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Benjamín Noval, cuarto en la general de la Vuelta al Besaya

Benjamín Noval, en el centro, durante la Vuelta al Besaya.

Benjamín Noval, en el centro, durante la Vuelta al Besaya. / #nikon #snapbridge

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R. Menéndez

Oviedo

Benjamín Noval sigue rayando a buen nivel en la Vuelta al Besaya. Ayer, en la segunda etapa de la ronda cántabra, entró en novena posición, en un segundo grupo que llegó a 16 segundos del ganador de la jornada, Santos Guilherme, que se colocó líder. Guilherme superó en el sprint a Aitor Mata, del MMR Academy, protagonista durante toda la etapa. Tras el segundo día, Noval es cuarto en la clasificación general, a 11 segundos de la cabeza.

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