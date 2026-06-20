Benjamín Noval, cuarto en la general de la Vuelta al Besaya

Benjamín Noval sigue rayando a buen nivel en la Vuelta al Besaya. Ayer, en la segunda etapa de la ronda cántabra, entró en novena posición, en un segundo grupo que llegó a 16 segundos del ganador de la jornada, Santos Guilherme, que se colocó líder. Guilherme superó en el sprint a Aitor Mata, del MMR Academy, protagonista durante toda la etapa. Tras el segundo día, Noval es cuarto en la clasificación general, a 11 segundos de la cabeza.