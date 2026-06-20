Benjamín Noval es segundo en la general de la vuelta ciclista al Besaya por detrás de Simon Defrance a falta de una etapa

La tercera etapa de la Vuelta al Besaya disputada este sábado constaba de 107 kilómetros y tenía tres puertos en el recorrido. Los primeros kilómetros de carrera sirvieron para que se formaran las escapadas, antes de que dieran comienzo las ascensiones. Con varios grupos de corredores en fuga, Benjamín Noval atacó en la Subida al Alto Castillo Pedroso de 2ª categoría cuando faltaban 35 kilómetros para meta. El líder, Guilherme Santos, y varios de los favoritos perdían contacto y Noval avanzaba recortando la diferencia con los escapados.

Destacable actuación de Diego Rodríguez de Sidra Menéndez-Las Mestas, que se mantuvo en la escapada y fue protagonista en la ascensión al puerto dejando constancia de su clase como buen escalador. También Martín Fernández realizó un buen trabajo en favor de su compañero del MMR Academy tirando del grupo por el llano para aumentar las diferencias con el pelotón en el que venía el líder.

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Una vez neutralizados todos los escapados, la cabeza de carrera la formaba un grupo selecto de quince corredores entre los que destacaba el francés del Soudal, Simon Defrance, que era el mejor clasificado. Noval atacó de nuevo en una cota cuando faltaban 6 kilómetros para la meta dejando atrás a todos sus contrincantes. En el posterior descenso el francés del Soudal dio alcance al asturiano y en el sprint Simon Defrance batió a Noval que fue segundo. El mismo orden ocupan en la clasificación general con una diferencia de 3 segundos a favor del francés, cuando solo falta por disputar la jornada de este domingo que será la etapa reina y definitiva.