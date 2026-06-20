El Caudal cree en la remontada que le lleve a Segunda Federación: "Es la vez que siento que estoy más cerca"

Pasarse once horas en un autocar después de recibir un gol en el descuento y perder por 2-0 ante el Atlético Central, en Sevilla, la ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Federación es un plato de digestión complicada. Un trago amargo que el Caudal de Mieres ha dejado atrás y que ha transformado en esperanza y confianza en sus posibilidades: «Estamos con muchas ganas, se cumplen diez años del último ascenso del Caudal y desde entonces nunca se había estado tan cerca», dice Adrián González, entrenador del conjunto de Mieres, del partido del sábado por la noche en el Hermanos Antuña (20.00 horas).

El técnico ovetense no oculta que el gol que les metieron al final en Sevilla les dejó «mal sabor de boca», pero añade que la plantilla «se ha vuelto a enganchar»: «Estamos haciendo un gran play-off, nuestro peor momento fue antes de Navidad, somos un equipo diseñado para luchar por el acenso pero en Tercera en Asturias había un equipo por encima del resto (el Llanera) y eso nos generó algo de frustración, pero ahora llegamos en nuestro mejor momento y en estos play-off hemos sido claramente el mejor equipo de Asturias», añade el técnico.

Adrián González reconoce que enfrente tienen un rival complicado, pero defiende que ellos también disponen de muchos argumentos para competir: «En el momento en el que te toca el grupo andaluz sabes que es difícil, el nivel del grupo asturiano de Tercera no es malo, pero hay 4 o 5 grupos que están por encima del resto; aun así, de Asturias el Caudal es de los más profesionales; es verdad que ellos son un equipo que entrena por la mañana, que tiene a jugadores que han disputado la Liga Europa y que han jugado en Primera y allí se notó esa veteranía y experiencia».

También afectó a la plantilla del Caudal el calor y, sobre todo, el viaje, con algunos futbolistas que habían tenido que trabajar el día de antes de hacerlo, pero es una moneda que ahora tiene su reverso: «Ellos también tienen que venir en autobús y puede que también noten ese cansancio».

Otro factor es el de la presión, que es ahora para el cuadro sevillano: «Una cosa buena es que nuestro plan de partido está claro, tenemos que ir a remontar, no tenemos nada que perder, ellos son los que tienen la ventaja y aunque digan que no está nada hecho los vimos celebrar el resultado, algo normal, también lo hubiéramos hecho nosotros», explica Adrián.

Adrián González supervisa un entrenamiento del Caudal. / Mario Canteli

El entrenador ovetense defiende el nivel del fútbol asturiano, a pesar del resultado del partido de ida: «Es una región muy futbolera, los jugadores no son muy de salir de aquí y se quedan los mejores, los equipos de arriba de Tercera no son tan diferentes a los de otras regiones».

La cita es especial para todo el mundo y en Mieres se espera que se llene el campo y haya casi 2.000 espectadores en el Hermanos Antuña, pero para Adrián tiene aún más picante, puesto que es la tercera ocasión en la que disputa esta final por el ascenso a Segunda Federación después de las dos que jugó con L’Entregu. En total, lleva cuatro play-off seguidos y diez en toda su carrera.

«Pues sí, a la tercera tiene que ir la vencida y tirando de tópicos diré el de Simeone de que el fútbol no me debe nada, lo que tengo claro es que independientemente del resultado, que en la idea es el peor de los tres, es la vez que siento que estoy más cerca por el respaldo social que hay, no digo que no lo hubiera en L’Entregu, porque veo a la gente muy convencida a pesar del bajón de recibir un gol en el último minuto», explica Adrián González.

El entrenador, para concluir, llama a que la afición les empuje en Mieres: «Esta semana había colas, la gente es consciente de que se puede conseguir algo grande y se espera que haya mucho público, ya hubo un lleno histórico en Copa contra el Sporting esta temporada y vamos a ver si vamos a por el segundo».