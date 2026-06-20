El Caudal se queda a las puertas del soñado ascenso a Segunda Federación: 1-1 y eliminación ante el Atlético Central
El tanto de Jairo Cárcaba antes del descanso dio alas a los mierenses antes del empate de los sevillanos a dos minutos del final
N. L.
No pudo ser. El Caudal se quedó este sábado sin el soñado ascenso a Segunda Federación. Lo tuvo de cara el cuadro mierense tras un prometedor inicio de partido ante un combativo Atlético Central, que se traía de Sevilla una renta de 2-0. Un tanto de Jairo Cárcaba antes del descanso dio alas al Hermanos de Antuña y acercó la remontada local. No fue posible. La férrea defensa visitante, liderada por un imperial Raúl Navas, y la lesión de Michael Olidupo, cuando el Caudal había consumado ya todos sus cambios, complicó el sueño en el tramo final. Fue justo antes de que Silvio lograra el empate, a dos minutos de los noventa reglamentarios, para dar por finiquitada la eliminatoria. Ni la expulsión de uno de los defensas del cuadro andaluz, en el tiempo añadido, permitió algo más. El resultado dio el ascenso al Atlético Central y un bravo Caudal no encontró el premio a un gran play-off, por lo que continuará en Tercera.
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