Tras la ceremonia de las arenas, Salinas acoge el Nacional escolar de surf
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
N. L.
Salinas (Castrillón)
La ceremonia de mezcla de arenas, celebrado ayer en el antiguo instituto de Salinas como símbolo de hermanamiento entre los equipos de las distintas comunidades autónomas, dio ayer el pistoletazo de salida al Campeonato de España de surf en edad escolar, que comienza hoy en el arenal castrillonense. Existe gran expectación en el mundo del surf por comprobar la evolución de las jóvenes figuras de este deporte en las categorías sub-16 y sub-18.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
- Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
- El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros