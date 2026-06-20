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Tras la ceremonia de las arenas, Salinas acoge el Nacional escolar de surf

La ceremonia de las arenas en el antiguo instituto de Salinas.

La ceremonia de las arenas en el antiguo instituto de Salinas. / Pablo Iniesta

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N. L.

Salinas (Castrillón)

La ceremonia de mezcla de arenas, celebrado ayer en el antiguo instituto de Salinas como símbolo de hermanamiento entre los equipos de las distintas comunidades autónomas, dio ayer el pistoletazo de salida al Campeonato de España de surf en edad escolar, que comienza hoy en el arenal castrillonense. Existe gran expectación en el mundo del surf por comprobar la evolución de las jóvenes figuras de este deporte en las categorías sub-16 y sub-18.

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