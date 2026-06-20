¡El Gaitero Rodiles es de primera! El equipo maliayés resiste en Almagro (3-2) y asciende por vez primera a la élite

El Gaitero Rodiles ya es equipo de Primera División femenina de fútbol sala. El conjunto villaviciosino logró el primer ascenso de su historia a la élite al hacer bueno en Almagro el 4-0 ventajoso con el que viajaba tras el partido de ida. La plantilla dirigida por Guillermo Arribas cayó derrotada por 3-2, suficiente para ascender. Fue el Rodiles el primero que golpeó, en un detalle de clase de Jane, que hiló un contragolpe letal que remachó Deise. Las locales empataron en un córner y aprovecharon a sexta falta del Rodiles, al borde del descanso, para situarse con ventaja (2-1).

El inicio de la segunda mitad fue el momento de más apuro para el Rodiles. El Almagro presionó de lo lindo, apretó y tuvo oportunidades, desbaratadas por el buen hacer de la portera Irati Marín. Mediado el periodo, el conjunto anfitrión arriesgó y retiró a la portera para tener una jugadora más de campo. La táctica no dio resultado ni a unas ni a otras. El Rodiles fue el que más cerca estuvo de marcar, con disparos al palo de Nicole Simonetti y al larguero de Jane, pero el conjunto asturiano estaba condenado a sufrir hasta el final y recibió el tercero a unos dos minutos y medio del final. Supo resistir y el premio fue inmenso, marcó el segundo y apagó el fuego de Almagro: es equipo de Primera. El filial rozó la gloria doble del club: venció 1-3 en la pista del Muslera, lanzó al poste en la última jugada pero tras la prórroga a igualada en la eliminatoria favorecía al equipo cántabro.