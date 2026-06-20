La Subida a Santo Emiliano, con un elevado nivel de participación

Casi un centenar de pilotos competirán en la Subida a Santo Emiliano, carrera que organiza la escudería Langreo Motor Club y cuya primera manga de entrenamiento y subida oficial se celebra hoy. En su 41ª edición, la emblemática carrera de la Cuenca del Nalón reúne a una notoria lista de inscritos de elevado palmarés y con potentes vehículos. Una docena de pilotos figuran inscritos en categoría 2, donde están los vehículos más potentes y los que optan a la victoria absoluta. Destacan en esta categoría Jairo Pesquera con Nova NP 0, Albino García Hevia con Norma FC20 y Gabriel Gutiérrez con Lola F3000. Pilotos con CM están Adrián Artidiello, Benito Pérez, Jesús Álvarez y Luis Pesquera Cofiño. En categoría 1 la lista incluye más de 80 pilotos, destacando los Porsche 992, 991 y 911 de Juan J. Abia, José A. López Fombona y Francisco M. Jiménez. La competición se desarrolla sobre la carretera AS269 que une las localidades de Langreo con Mieres por el Alto de Santo Emiliano y tiene una longitud de 5.200 metros. Hoy a las 15:30 horas se realizarán las primeras mangas de entrenamiento y subida oficial y mañana domingo, desde las 9:30 horas, entrenamientos y dos mangas oficiales.