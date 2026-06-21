Adiós a uno de los héroes del Alimerka Oviedo Baloncesto: Cosialls se despide tras tres temporadas de azul

El Alimerka Oviedo Baloncesto pierde al que ha sido uno de sus grandes referentes de los últimos años, uno de los jugadores que mejor representaban el espíritu de lucha y superación de un equipo que rinde por encima de sus teóricas cualidades. Robert Cosialls no continuará en el equipo azul, al que llegó hace tres veranos para reforzar los entrenamientos y en el que se fue haciendo imprescindible a las órdenes de Javi Rodríguez. "Siento que hoy se cierra una etapa muy bonita y muy feliz de mi vida, y creo que lo hemos hecho de la mejor manera posible, en mi mejor temporada y en la mejor temporada de la historia del club", apuntó el jugador de Sant Cugat del Vallés en la hora del adiós.

Cosialls ha sido pieza básica de la última campaña, esforzándose en un puesto antinatural para él, el de cinco. Su buen rendimiento ha sido clave en la clasificación del OCB para la primera Final a Cuatro de la historia de la entidad. "Me voy después de una gran temporada, en la que hemos logrado que este gran equipo dispute unos play-offs, alcance una Final Four y, sobre todo, me voy con la enorme alegría de haber visto crecer a un club que me ha dado tanto. Ver la transformación de Pumarín al Palacio ha sido algo increíble", subraya el deportista, que añade: "Me he sentido muy querido, muy apoyado y muy a gusto en el grupo que hemos creado, tanto este año como los dos anteriores. Son vínculos muy especiales que me acompañarán siempre. También quiero dar las gracias a la afición, que me ha apoyado en todo momento con cariño, respeto y sonrisas. Solo puedo estar agradecido. Espero haberos hecho disfrutar mucho durante estos años y que os llevéis una buena imagen de mí, tanto dentro como fuera de la pista. Oviedo siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón y estoy seguro de que volveré".