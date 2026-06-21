Los asturianos del Mundial juegan desde el micrófono: "Esto es un oasis"

Casi dos millones de personas escuchan cada noche desde España cómo tres asturianos –Antón Meana, Juanma Castaño y Edu Pidal– cuentan lo que ocurre alrededor de la selección española en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Lo hacen desde Chattanooga (Tennessee), donde se aloja el combinado de Luis de la Fuente. Allí, en apenas unos días, ha cambiado el ánimo: de la ilusión inicial que despertaba una España considerada favorita, al jarro de agua fría del empate sin goles ante Cabo Verde. El partido que juegan estos tres asturianos, referencias de los programas deportivos nocturnos de las tres principales cadenas privadas de radio –SER, COPE y Onda Cero–, se mide en audiencias. Aunque su futuro inmediato en América también está ligado al de la selección: si España cae pronto, probablemente disminuya el interés; si logra proclamarse campeona, la audiencia podría alcanzar cifras históricas.

La rivalidad profesional la llevan bien y todavía mejor llevan trabajar en el entorno de la selección, donde disfrutan de una cercanía y un acceso a los protagonistas inimaginables en el día a día de los clubes. "Estamos muy bien. Chattanooga es una ciudad muy cómoda, con unos 200.000 habitantes, y se come mejor de lo que pensábamos. Lo que nos ha dado un bajón a todos es cómo ha empezado esto para la selección; hay confianza, pero también un poco de temor", cuenta Juanma Castaño, director de "El partidazo" de COPE, el programa nocturno de la cadena de la Conferencia Episcopal. "Estar aquí es un oasis. Podemos tener mucho más contacto directo con los protagonistas y eso hace que traslademos mucho mejor las cosas a los oyentes", destaca el gijonés.

Esta misma semana, tras el tropiezo ante Cabo Verde, Castaño entrevistó a Luis de la Fuente, seleccionador nacional. Hay otro aspecto positivo de trabajar desde Estados Unidos: la diferencia horaria. "Acabo el programa a las 19.30 horas de aquí, todavía con luz solar. Puedo ir a cenar con el equipo y estar tranquilo porque el teléfono ya no va a sonar", explica. Sin jugadores asturianos en la selección, las estrellas son ahora las radiofónicas.

"A los asturianos nos cuesta poco plantar la bandera aquí. Nosotros no sabemos de dónde son muchos de los que están en la concentración, pero el resto sí sabe que somos asturianos", cuenta Edu Pidal, el llanisco que presenta "Radioestadio", de Onda Cero. Pidal destaca el ambiente "sano" que reina en el grupo, sin conflictos entre jugadores ni con los medios de comunicación, una dinámica impulsada por el éxito de la pasada Eurocopa. El periodista recurre a una comparación para explicar cómo se vive una concentración mundialista. "Cuando llevas aquí una semana, las relaciones entre nosotros se parecen a las de un campamento de verano. Todo se vive con muchísima intensidad porque nos vemos continuamente, ya sea en los entrenamientos, en el hotel o durante los días libres. Lo peor son los desplazamientos: dependiendo de cómo quede España, te puede tocar ir a Los Ángeles o a Miami".

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Antón Meana, periodista gijonés, es reportero de "El larguero" (Cadena SER) de lunes a sábado y los domingos presenta Carrusel Canalla. El pasado domingo, los tres asturianos coincidieron al frente de sus respectivos programas en directo desde Atlanta, después del partido de España. Meana afronta su cuarto Mundial como periodista, aunque lo disfruta como si fuese el primero. Y va directo al grano: "El ambiente aquí es muy bueno. Sé que es impopular decir esto en un medio asturiano como LA NUEVA ESPAÑA, pero Luis de la Fuente tiene un respeto por nuestro trabajo que no tenía Luis Enrique", afirma en referencia al anterior seleccionador nacional, gijonés como él, cuya relación con los medios era más distante. "Este equipo te hace sentir parte del grupo, aunque sea desde fuera, y eso se agradece. Lo que más disfruto es el trato directo con los jugadores, porque los conocemos sin filtros, algo que es imposible durante la temporada". Meana también destaca las instalaciones de Baylor School, el centro de entrenamiento de España, "el típico campus americano", así como las ventajas de la diferencia horaria. "No tenemos que madrugar mucho y podemos cenar tranquilamente". Los tres asturianos de la radio esperan, como el resto de aficionados españoles, que la selección pueda levantar su segundo Mundial.