Ciclismo
Benjamín Noval da un recital y sigue engordando su currículum: gana la etapa reina y se lleva la Vuelta al Besaya
roberto menéndez
Nuevo recital de Benjamín Noval, que ganó la última etapa y la general de la Vuelta al Besaya junior por segundo año consecutivo.
El corredor asturiano del MMR Academy salía en la cuarta y última etapa de la Vuelta internacional al Besaya con tres segundos perdidos con respecto al líder, el francés Simon Defrance, que había ganado la tercera etapa.
La etapa reina disputada ayer constaba de 95 kilómetros, con el Alto de Brenes de 1ª categoría y el collado de Cieza de 2ª como mayores dificultades de la jornada. Desde los primeros kilómetros el equipo MMR Academy ya mandaba hombres por delante en los diferentes grupos de escapados que se formaban.
En la aproximación al Alto de Brenes el pelotón reducía las diferencias y en su cabeza se dejaban ver los corredores del equipo asturiano, con Benjamín Noval en las primeras posiciones, lo que hacía presagiar el ataqué del lavianés, que se produjo en las primeras rampas del puerto. En un principio el único que aguantó a Noval fue el cántabro del Baqué Raúl López, sin que el líder ni ninguno de los mejor clasificados puedan aguantar el ritmo.
Al dar alcance al último grupo de escapados, Pelayo Gancedo ofreció su rueda al campeón de España durante unos metros de ascensión. A falta de 40 kilómetros para la meta, Noval continuó la ascensión en solitario marcando un fuerte ritmo y aumentando las diferencias con los perseguidores. El asturiano pasó por el Alto de Brenes con una ventaja de 1:40 sobre Raúl López y, a partir de ahí, volvió a dar otra exhibición rodando a fuerte ritmo y aumentando la diferencia en el último puerto y en el resto de recorrido que quedaba por el llano, hasta llegar a la meta situada en Los Corrales de Buelna con una ventaja de 3:31 sobre Raúl López, que fue segundo, y 4:20 con Maksymilian Matyasik, que fue tercero.
En la clasificación general, Benjamín Noval se colocó el maillot de líder al finalizar la vuelta con una ventaja de 5:16 sobre el segundo clasificado, Raúl López (Baqué-Movistar) y 6:09 con respecto al polaco Maksymilian Matyasik (Soudal Quick-Step), que fue tercero. Para el asturiano también fueron la clasificación de la regularidad y el premio de la montaña.
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