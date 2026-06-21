Cambio de normativa: se suprime el "play-down" y las Lobas tendrán que evitar los dos últimos puestos de Liga Guerreras para no bajar

El Lobas Oviedo tendrá que evitar ser uno de los dos últimos clasificados al término de la liga regular de División de Honor de la próxima temporada si no quiere descender. Es lo que se desprende de la asamblea que celebro ayer la Federación Española de Balonmano en Orihuela, que determinó el sistema de competición de la Liga Guerreras Iberdrola, entre otros asuntos.

La asamblea general del organismo, celebrada en la localidad alicantina de Orihuela, decidió ayer suprimir el "play-down" que caracterizó las últimas campañas, que consistía en una liga reducida entre los últimos clasificados con resultados arrastrados de la fase regular. Ese "play-down" decidía los equipos que eran relegados a Oro. En consecuencia, bajarán el último y el penúltimo clasificado al término de la liga regular, que se iniciará el 9 de septiembre y acabará a principios del mes de mayo de 2027. De igual forma, la asamblea optó por reducir el "play-off" por el título a los cuatro primeros clasificados, en lugar de ocho.

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Otra de las decisiones adoptadas ayer en la reunión anual asamblearia fue la de modificar el sistema de competición de la Copa de la Reina. La primera eliminatoria continuará siendo a único partido, pero a partir de la segunda se dilucidará a ida y vuelta, al contrario de lo que venía sucediendo en las últimas campañas.