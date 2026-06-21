El Confía Base busca ampliar su presupuesto en 100.000 euros

"Necesitamos conseguir entre 70.000 y 100.000 euros más de presupuesto para no tener que hacer virguerías para mantenernos". Heriberto Fernández, para todos conocido como Caco, presidente del Confía Base Oviedo, mueve todos los hilos a su alcance para sumar recursos para el equipo de División de Honor Plata. La idea, asentarse en la segunda categoría masculina de balonmano español con menos sufrimiento que la temporada pasada, cuando acabaron amarrando la permanencia en una agónica eliminatoria contra el Granollers B.

El Base pelea en condiciones desiguales, subraya su presidente. "Estamos jugando con el presupuesto más bajo de la categoría", incide Caco, que da contexto al apuntar que el Sevilla, que ascendió directamente a la Liga Asobal, maneja alrededor de un millón de euros anuales. "Nosotros no aspiramos a eso, solo a consolidar el proyecto para luego dar el empujón definitivo. Si hay apoyos, en el balonmano no es difícil conseguir el objetivo", aclara el dirigente, atrapado entre el sueño de ver a un equipo masculino asturiano regresar a la élite y la cruda realidad.

Para ensanchar sus apoyos económicos, el Confía trabaja en tres frentes: el Ayuntamiento, el Principado y las empresas. "El alcalde se está portando muy bien, está pendiente de lo que hacemos, y estamos muy agradecidos. A ver si en los presupuestos de 2027 podemos añadir a la subvención general alguna nominativa", señala Caco. Del Principado, aunque reconoce el incremento de la partida respecto a campañas anteriores, aún espera más: "Otros clubes también sacan recursos de otros departamentos". Finalmente, está convencido de que el mundo empresarial les echará una mano como hizo hace algunas fechas para asegurar el ascenso a la Liga Guerreras del Lobas Oviedo.

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Mientras espera por más recursos, el Base tiene parada la planificación de la próxima temporada. Hay conversaciones, se tantean posibilidades, pero no se cierra ninguna operación. Y el equipo, que tiene garantizada la continuidad del grueso de la plantilla, necesita un entrenador y tres fichajes. El club se ha puesto final de mes como límite para acelerar las gestiones. "No pretendemos cerrar el presupuesto totalmente para entonces, pero sí sería interesante coger 60 o 70.000 euros más", confirma Caco.