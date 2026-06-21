El Confía Base da continuidad a su plantilla, con Rubén Menéndez y Elián como únicas bajas seguras
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M. R.
Oviedo
De cara a la recta final de la pasada campaña, el club cambió de entrenador, relevando a Daniel Bandrés por Juan Moreno, pero ambas partes acordaron que la vinculación sería solamente hasta final de temporada y que luego estudiarían todas las opciones, aunque fuera el técnico que acabase logrando la permanencia. Por tanto, es prioritario el fichaje de un entrenador . n la plantilla solamente hay dos bajas confirmadas, la de Rubén Menéndez, canterano que se retira, y la del argentino Elián Goux. La idea del director deportivo, Richi Díez, es incorporar tres jugadores que eleven el nivel.
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