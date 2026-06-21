El Judo Club Avilés asegura su permanencia en Segunda División tras vencer a dos rivales directos

Temporada cerrada y objetivo cumplido. Ese podría ser el resumen del cierre de Liga Nacional para el Judo Club Avilés. Las cuentas eran claras —ganar un encuentro— para obtener la permanencia y los avilesinos se impusieron en dos, frente a Suchil y Judo Club Getafe, rivales que venían marcados en rojo por el técnico del club, Ricardo García. “Hemos sufrido muchísimo. Ambos los ganamos por 3-2. Saúl Fernández no tuvo su mejor día como en jornadas anteriores, Nel Suárez hizo lo que pudo contra rivales de mayor talla y tanto Saba Khavlishvili como Jules Bressan tuvieron una actuación brillante. En el caso de Diego Vila, nos dio los puntos que valen oro contra los equipos madrileños”, explica el avilesino, que festeja la permanencia del equipo en Segunda División.

La competición comenzó con Dojoquino y, “aunque a priori era un encuentro que no nos íbamos a llevar, tuvimos la oportunidad con Saúl y hubiera marcado la diferencia. Saúl siguió la acción y con un hombro del rival nos marcó un yuko”. Luego salió Nel ante Pablo Adán, rival afincado en el ranking nacional, y perdió por una acción de ko soto gake. Saba y Jules sacaron “puntos fáciles” y en el peso pesado “la balanza se decantó para ellos”.

El Judo Club Avilés ata la permanencia

Tras estos primeros combates fue el turno de verse las caras con Suchil, un duelo que siguió un guion similar. Saúl y Nel no pudieron llevarse ningún combate y, en esta ocasión, Diego sí pudo imponerse sacándole tres shidos.

Aunque el equipo ya estaba salvado, posteriormente se impuso al Judo Club Getafe. En esta ocasión, la victoria en +90 kilos fue más holgada. Por último, ante Villaviciosa, “no hubo mucho que rascar porque ellos estuvieron por encima”. En definitiva, García asegura estar “muy contento” y pone como objetivo para la próxima campaña “rodar a los de casa y asentarlos mejor en Segunda”. “Si pudiéramos añadir un peso más de casa como Iván, mucho mejor”, apunta.

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La cantera, objetivo para la próxima campaña

Desde la dirección técnica, Carlos Fernández señala que “ha sido un año muy complicado porque hemos tenido que trabajar contra numerosos incidentes para poder sacar equipo”. “La séptima plaza nos sitúa en una posición cómoda a pesar de pasar dificultades. Hemos salido con dos o tres judocas de casa toda la jornada, que era otro de los objetivos. Ahora hay que esperar que el año que viene nos den un plus más, acertar con los fichajes e ir metiendo por abajo a los que demuestren que tienen talla para estar en el equipo”, explica el avilesino, que quiso poner en valor el trabajo de su entrenador. “Ha sido duro y lo ha sacado adelante”, sentencia.